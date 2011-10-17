Duruşmaya Yarın Devam Edilecek

Doğaya aykırı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklanan Rumların eski ekonomi bakanı Mihailis Saris ve 6 kişi için yarına kadar tutukluluk emri verildi.

Yargıç Fügen Ulutekin’in gördüğü duruşmanın tamamlanmaması nedeniyle, yargıç, zanlıların yarın sabaha devam edecek duruşmaya kadar tutuklu kalmalarına emir verdi.

Bugünkü duruşmada, Savcı Emine Taşkın, zanlılar arasında yaşı küçük iki kişinin bulunması nedeniyle oturumun kapalı olmasını talep etmişti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Fügen Ulutekin de bu talebe olumlu yanıt verdi ve duruşuma basına kapalı olarak gerçekleşti.

Duruşma mesai bitimi olan saat 15.30’da sona ermeyince Ulutekin, duruşmanın yarın sabah devam etmesine ve zanlıların tutukluluklarının duruşma saatine kadar devamına karar verdi.

Duruşma sırasında, Türk gazeteciler ve Güney Kıbrıs’tan gelenlerle birlikte kalabalık bir basın grubuyla, sivil toplum örgütleri temsilcileri, mahkeme önünde uzun süre bekledi.

Mahkeme önünde bekleyenler arasında BM yetkilileri de yer aldı.