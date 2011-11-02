Durun siz kardeşsiniz!

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, ''Siz kardeşsiniz, evlenmiş olamazsınız'' denilecek bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Samancı köyünde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Yıldız'ın (73), 1956 yılında imam nikahıyla evlendiği ilk eşi Zekiye Yıldız'dan bir oğlu oldu.

''Sadullah'' adı verilen çocuk 6 aylıkken, annesi Zekiye Yıldız, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. ''Sadullah'' ise nüfusa kaydettirilemedi. Hüseyin Yıldız, ilk eşinin vefatından bir yıl sonra, aynı köyden olan ve askerde vefat eden Şevket Turan'ın eşi Hacer Yıldız ile evlendi. Hacer Yıldız'ın ilk eşinden olan ''Hediye'' adında bir kızı vardı.

İkinci eşiyle resmi nikah kıyan Hüseyin Yıldız ilk eşinden olan ''Sadullah''ı, yeni doğmuş gibi nüfusa kaydettirdi. Böylece, ''Sadullah''ın annesi olarak Hacer Yıldız kayıtlara geçti. Hüseyin Yıldız, 18 yaşına gelen, ölen eşinden olan oğlu Sadullah'ı, ikinci eşinin eski kocasından olan kızı Hediye ile evlendirdi. Bu evlilikten 4 çocukları olan aile İstanbul'a yerleşti. Hüseyin Yıldız ise, Hacer Yıldız'ın 2007 yılında vefat etmesiyle, 2009 yılında Feride Yıldız ile 3. evliliğini yaptı.

MAHKEME ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR Yaklaşık 2 yıl önce, Sadullah Yıldız ile eşi Hediye Yıldız bir kavgaya karışınca, haklarında soruşturma açıldı. Soruşturma sırasında nüfus kayıtları istenen ve kardeş görünen çift hakkında ayrı bir dava açıldı. Gaziosmanpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren dava kapsamında Hüseyin Yıldız'ın kan örnekleri alınırken, mahkeme, Sadullah Yıldız'ın annesinin kim olduğunun belirlenmesi için DNA örneği istedi.

Bunun üzerine Çatalzeytin Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, 55 yıl önce ölen Zekiye Yıldız'ın Samancı köyündeki mezarı açtırılarak kemik örnekleri alındı. Kemik örnekleri ile Hüseyin Yıldız'dan alınan kan örneklerinin DNA testi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Bu arada, Samancı köyünün eski muhtarı Sıtkı Sağır, Sadullah ile Hediye Yıldız'ın evlenme akdinin kendi muhtarlığı döneminde yapıldığını, ancak o dönemde böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.