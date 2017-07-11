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11 Temmuz 2017 Salı 09:33

Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir

Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir
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Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir

 Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir. Yapmanız Gerekenler Hepsi burada:

Bu teori, kanseri tedavi etmeye yönelik teorileri ile ünlü Amerikalı yazar Gregg Braden tarafından keşfedildi. Yani, duygularımızın DNA üzerinde bir etkisi olduğunu iddia ediyor, dua ve  olumlu düşünceler gibi kolektif düşüncelerin gücü, her türlü fiziksel rahatsızlığımızın tedavisinde yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Amerikalı yazar Gregg Braden: ”7,5 cm’lik tümör 3 dakikada tedavi edildi.”

Bir Çin hastanesinde, gerçek bir kanıt olan bir video kaydedildi. Video, yaklaşık 3 dakika içinde 3 × 2.5 santimetrelik bir boyuta sahip bir kanserli tümörü ortadan kaldırmayı ve bir ultrasonik ekranda tüm süreci takip ettiğini gösteriyor. Güçlü elektromanyetik radyasyon üretmek istiyorsanız, duygularınızı ve duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz ve bunları uygulama ile zenginleştirmeniz gerektirdiğini anlatıyor.(haberin sonunda videosu Türkçe alt yazı ile mevcut)

Duygular ile DNA değiştirebilirsiniz!

Dnamız duyguların aynası gibidir. Örneğin, : “Bir Gün mutlu olacağım,  iyileşeceğim ya da yeni bir iş bulacağım vs…..” ayna bunları gerçekleşecek olup olmadığını bize söyleyecektir. Ama, ben kötüyüm sanki bu gerçekten olmaz, iş bulamıyorum hasta olacağım dersek genlerimizde bir değişiklik ortaya çıkar ve kendimizi kötü hissederiz. Duygu ve inancımız hayatımıza ve özellikle hastalıkların oluşumu ve tedavisi ile ilişkili, olduğunu söyleniyor. Hayatımızı ve kendimize olan biten her şeyi kontrol etme gücüne sahip olan duygular, düşünceler, inanç ve duygulardır. Duygularınız ile DNA değiştirebilir unutmayın!

www.bayanlarbilir.com özel haberidir. Sizlere özel yapıldı. Bu haber bizim hayatımızı değiştirdi. Sizin de hayatınızı değiştireceğinden eminiz.Lütfen her okuyan bu haberi paylaşsın.

Yaşamımızda istediğimiz şeyi öncelikle kalbimizde hissetmeliyiz. Onun zaten önceden gerçekleşmiş olduğunu kalbimizde hissetmeliyiz. (Gregg Braden)

Amerikalı yazarın bahsettiği 7,5 cmlik tümörün tedavi edildiği video. Lütfen izleyelim.

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Dünyayı Şok Eden Adam: 3 Dakikada Kanser İyileşebilir
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