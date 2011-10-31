Dünyayı ayağa kaldıran fotoğraf

Ordusunun yalnızca teröristleri hedef aldığını açıklayan Esad’ın askerleri tarafından vurulan Muhammed'in başına isabet eden kurşun, gözünün tam üzerinde takılı kaldı.

Sunday Telegraph ile yaptığı bir röportajda Esad, sevilen bir lider olduğunu ve ordusunun yalnızca teröristleri hedef aldığını iddia etmiş, hatta rejimine karşı herhangi bir müdahalenin tüm bölgeyi yakacak büyük bir “deprem” yaratacağı tehditinde bulunmuştu.

Bu arada bazı aktivistler, Suriyeli askerlerin haftasonu boyunca en az 50 sivili öldürdüğünü iddia ederken, son aylardaki karışıklıklarda 200’ü çocuk en az 3 bin kişinin öldürüldüğü söyleniyor.

Esad karşıtları ise yaptıkları eylemleri sürdürüyor.