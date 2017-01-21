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21 Ocak 2017 Cumartesi 13:49

Dünyaya En Yakın Yaşanabilir Gezegen Keşfedildi

Dünyaya En Yakın Yaşanabilir Gezegen Keşfedildi
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Dünyaya En Yakın Yaşanabilir Gezegen Keşfedildi
Bilim insanları, güneş sistemine en yakın noktada "yaşanabilir gezegen" Wolf 1061c'yi keşfetti.

ABD'de bulunan San Francisco Ünversitesi profesörleri, Güneş Sistemi’nin dışında en yakın yaşanabilir gezegeni keşfetti.

Wolf 1061 yörüngesinde bulunan, Wolf 1061c isimli gezegen Dünya’dan sadece 14 ışık yılı uzakta bulunuyor.

Yani Dünya'nın alternatifi olabilecek Wolf 1061c gezegeni Dünya'ya da bir o kadar yakın.

Avrupa Doğu Gözlemevi’nde (ESO- European Southern Observatory, La Silla-Şili) bulunan 3,6 metrelik HARPS spektrografıyla tespit edilen gezegen Wolf 1061c, Dünya’dan 4 kat daha büyük. Wolf 1061c güneşin çevresini tam 18 günde dolanıyor.

Gezegenin en dikkat çeken özelliği ise "sıvı halde su bulunabilirliği" Yani normal sıcaklıklarda yaşam alanına sahip olması.

Araştırmacılar Wolf 1061’in etrafında dolaşan gezegenlerin, yıldızın önünden geçerken gözlemini yapabilirse, atmosferleri hakkında bilgi edinebileceklerini umuyorlar.

Ekip Wolf 1061c’den daha yakın gezegenlere odaklansa da, henüz daha yakın yaşanabilir bir gezegen bulamadı.


 
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