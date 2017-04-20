Dünyanın En Zengin Rusları Belli Oldu

Rus enerji şirketleri Novatek ve Sibur’un büyük ortaklarından LeonidMihelson, 18,4 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'un "En Zengin 200 Rus" listesinde birinci oldu.

FORBES DERGİSİNE GÖRE, DÜNYANIN EN ZENGİN RUS'U, 18,4 MİLYAR DOLARLIK KİŞİSEL SERVETİ İLE ENERJİ ŞİRKETLERİ NOVATEK VE SİBUR'UN BÜYÜK ORTAKLARINDAN LEONİD MİHELSON OLDU

Moskova, 20 Nisan 17 : Rus enerji şirketleri Novatek ve Sibur’un büyük ortaklarından LeonidMihelson, 18,4 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'un "En Zengin 200 Rus" listesinde birinci oldu.

Forbes dergisinin bu yıl 14'üncüsünü hazırladığı "En Zengin 200 Rus" listesi açıklandı.

Listeye göre, doğal gaz şirketi Novatek ile gaz ve petrokimya şirketi Sibur’un büyük ortaklarından LeonidMihelson, 18,4 milyar dolarlık servetiyle bu yıl da listenin ilk sırasında yer aldı.

Geçen yıla kıyasla servetini 4 milyar dolar arttıran Mihelson’un ardından listenin ikinci sırasında, servetini geçen yıl 6,6 milyar dolardan 17,5 milyar dolara çıkaran demir çelik şirketi Severstal’in patronu AlekseyMordaşov bulunuyor.

Forbes'un yayınladığı listenin üçüncü sırasında 16,1 milyar dolarlık servetiyle çelik şirketi Novolipetsk’in sahibi Vladimir Lesin yer alırken, Volga Grubu’nun patronu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen GenadiTimçenko da 16 milyar dolarlık servetiyle listede kendine dördüncü sırada yer buldu.

Dergiden yapılan açıklamada, Rusya’daki toplam milyarderlerin sayısının 2016’ya göre 19 kişi artarak 96’ya çıktığı belirtilerek, listede yer alan 200 ismin toplam servetinin de geçen yıla göre 100 milyar dolar artarak 460 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

(AA/AK/ŞEB)