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Lefkoşa’da bıçaklı kavga
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Dünyanın En Uzun Heykeli Hindistan’da Açıldı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Hindistan\'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel\'in, Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik heykeli törenle açıldı. Dünyanın en uzun heykeli, 430 milyon dolara mal oldu.

Dünyanın En Uzun Heykeli Hindistan’da Açıldı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Hindistan\'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel\'in, Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik heykeli törenle açıldı. Dünyanın en uzun heykeli, 430 milyon dolara mal oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:19
Dünyanın En Uzun Heykeli Hindistan’da Açıldı
Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Hindistan\'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel\'in, Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik heykeli törenle açıldı. Dünyanın en uzun heykeli, 430 milyon dolara mal oldu.
Heykelin açılışını Başbakan Narendra Modi yaptı.
Modi, "Hindistan\'ın "bütünlük ve kararlılığıının sembolü" dediği "Birlik Heykeli"nin eyalete çok sayıda turist çekeceğini söyledi.
Ancak bölge halkı, Hintli heykeltraş Ram V. Sutar tarafından yapılan bronz kaplı heykelin para israfı olduğunu savunuyor.
Açılış töreninde Hava Kuvvetleri\'ne bağlı uçaklar, havadan heykelin üzerine çiçekler attı.
Daha önceki protestolar nedeniyle tören için bölgeye binlerce polis memuru sevkedildi. Dün heykeli protesto eden bazı çiftçiler ve aşiret üyeleri gözaltına alınmıştı.
Çiftçiler, heykelin inşa edildiği bölgede kamulaştırılan arazileri için tazminat istiyor.
Patel gibi Gujaratlı olan Başbakan Modi, heykelin projesini 2010\'da eyaletin başbakanıyken başlatmıştı.
ÖZGÜRLÜK HEYKELİ\'NİN İKİ KATI
Birlik Heykeli, New York\'taki Özgürlük Heykeli\'nden iki kat daha uzun.
Dünyanın en büyük heykeli unvanı, Çin\'deki 128 metrelik Buda heykeliydi.
190 metrelik yeni heykel geliyor
İnşaatında 2500 kişinin çalıştığı, beş yılda tamamlanan yapı, dünyanın en uzun heykeli unvanını Maharaştra eyaletinde dikilen Kral Şivaji heykeli tamamlandığında kaybedecek.
Orta Çağ\'daki Maharaştra Kralı\'nın heykeli 190 metre boyunda olacak.
Hindistan\'ın "Demir Adamı" olarak bilinen Patel, 1947\'deki bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı.
Patel, birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin bir parçası haline gelmelerinde büyük çaba harcadı.
Birçok Hindu milliyetçisi Patel\'in Hindistan siyasetine hakim olan Nehru hanedanının gölgesinde kaldığını ve hak ettiği değeri bulamadığını söylüyor.
Modi, 2013\'teki seçim kampanyası sırasında "Her Hindistanlı Patel\'in ilk başbakan olmamasından üzüntü duyuyor" demişti.
(BBCTürkçe/ÖZ/ŞEB)
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