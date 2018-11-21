Dünyanın En Kirli Havası Hindistan\'ın Delhi Kentinde

DÜNYANIN EN KİRLİ HAVASINA SAHİP KENTLERİNİN OLDUĞU LİSTEDE HİNDİSTAN\'IN DELHİ KENTİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI



Ankara, 21 Kasım 18 : En çok hava kirliliğine sahip kentlerinin belirlendiği listede Hindistan\'ın Delhi kenti birinci sırada yer aldı.



Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) dünyanın en çok hava kirliliğine sahip 10 kentini sıraladı.



Rapora göre, dünyanın en kirli havasına sahip kent Hindistan\'ın Delhi şehri olurken ikinci sırada Çin\'in Pekin kenti üçüncü sırada ise yine Hindistan\'dan Kalküta kenti yer aldı.



Sıralamayı, Makedonya\'nın Üsküp, ABD\'nin San Francisco, Polonya\'nın Krakow, Kosova\'nın Pristina, Moğolistan\'ın Ulanbator, Pakistan\'ın Lahor ve son olarak da Çin\'in Chengdu kentleri takip etti.



Listede Hindistan\'dan ve Çin\'den ikişer kentin bulunması dikkati çekti.



Raporda ayrıca hava kirliliğinin birçok etkenden daha fazla ölümcül hal aldığına işaret edilerek, bu etkenin dünya genelinde her bir insanın ömrünü ortalama 2 yıl azalttığı kaydedildi.



Hava kirliliğinin önlem alınmadığı taktirde daha da tehlikeli hale dönüşeceği uyarısı yapıldı.



(AA/RU/HA)





