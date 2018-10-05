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“dünyanın Efendiye Değil, Çok Taraflılığa İhtiyacı Var"

Viyana, 5 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bazılarının Avrupa’nın çok büyük olduğuna inandığını belirterek,

“dünyanın Efendiye Değil, Çok Taraflılığa İhtiyacı Var"

Viyana, 5 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bazılarının Avrupa’nın çok büyük olduğuna inandığını belirterek,

05 Ekim 2018 Cuma 13:55
“dünyanın Efendiye Değil, Çok Taraflılığa İhtiyacı Var

Viyana, 5 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bazılarının Avrupa’nın çok büyük olduğuna inandığını belirterek, "Biz kendimizi \'dünyanın efendisi’ olarak görüyoruz hala ama dünyanın herhangi bir efendiye ihtiyacı yok, dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var." dedi.
Juncker, Avusturya’da Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Viyana\'da Ulusal Meclis\'te bir konuşma yaptı.
AB’nin barışı korumak için oluşturduğu kuralların uygulanmasında kimi zorluklar bulunduğunu belirten Juncker, bu güçlüklerin yalnız birlik içindeki görüş ve yaklaşım farklılıklarından kaynaklanmadığını, aynı zamanda komşu ülkelerle yaşanan bazı zorlukların da etkili olduğunu anlattı.
Juncker, Rusya’nın coğrafi olarak Avrupa’dan büyük ve birliğin komşusu olduğunu anımsatarak, yaşanan olumsuzluklara rağmen güvenliğin korunması için Moskova ile iş birliği içinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.
Başkan Juncker, "Bazılarımız Avrupa’nın çok büyük olduğuna inanıyor. Biz kendimizi \'dünyanın efendisi’ olarak görüyoruz hala ama dünyanın herhangi bir efendiye ihtiyacı yok, dünyanın çok taraflılığa ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’taki konuşmasında ülkesinin BM’ye en fazla finansal desteği yapan ülke olduğunu ifade ettiğini ancak bu bilginin yanlış olduğunu belirterek, BM’nin yıllık bütçesine en fazla katkı sağlayan tarafın AB olduğunu savundu.
TİCARETTE EURO VURGUSU
Juncker, avronun birliğin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu belirterek, "AB, enerji ihracatının yüzde 80’ini dolar üzerinden yapıyor. Oysa biz ABD’den enerji giderimizin yalnız yüzde 2’sini tedarik ediyoruz. Bu normal değil. Avrupa bölgesinden uçak almak istendiği taktirde dolarla işlem yapılıyor. Bu doğru değil ve düzeltilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik perspektifinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Juncker, birliğin bu konuda daha ikna edici olması gerektiğini aksi taktirde bölgede 90’lı yıllarda yaşanan siyasi gerginliklerin tekrar edebileceği uyarısında bulundu.
(AA/FG)



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