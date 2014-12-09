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Dünyanın Uranyumu 3 Ülkeden

Dünyada nükleer güç santrallerinin yakıt olarak kullandığı uranyum üretiminde Kazakistan, Avustralya ve Kanada başta geliyor. Üç ülke toplam uranyum üretiminin yüzde 64'ünü gerçekleştiriyor.

Dünyanın Uranyumu 3 Ülkeden

Dünyada nükleer güç santrallerinin yakıt olarak kullandığı uranyum üretiminde Kazakistan, Avustralya ve Kanada başta geliyor. Üç ülke toplam uranyum üretiminin yüzde 64'ünü gerçekleştiriyor.

09 Aralık 2014 Salı 12:20
Dünyanın Uranyumu 3 Ülkeden
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AA muhabirinin Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyada toplam 435 sivil nükleer güç reaktörü bulunuyor. Kazakistan, dünya uranyum üretiminin üçte birden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. Toplam uranyum üretiminin yüzde 38'ini karşılayan Kazakistan'ı, yüzde 15,5'lik üretimle Kanada ve yüzde 10,5'lik üretimle de Avustralya takip ediyor.


Böylece, üç ülke dünya toplam uranyum üretiminin yaklaşık yüzde 64'ünü karşılıyor. Uranyum üretim miktarı Kazakistan'da yıllık 22 bin 451 ton, Kanada'da 9 bin 331 ton ve Avustralya'da 6 bin 350 tonu buluyor. Nijer, 4 bin 518 ton, Namibya 4 bin 323 ton ve Rusya da 3 bin 135 ton uranyum üretiyor.

Dünyada 100 adetle en fazla nükleer santrale sahip ABD, bin 792 ton uranyum üretiyor. Elektrik üretiminin dörtte üçten fazlasını nükleer santrallerle gerçekleştiren Fransa'nın 5 tonluk uranyum üretimi bulunuyor. Uranyum rezervinde Avustralya ilk sırada yer alıyor. Dünyada bilinen uranyum rezervinin yüzde 31'i Avustralya'da bulunuyor.

Ülkede toplam 1 milyon 661 bin ton uranyum rezervi bulunuyor. Onu, en yakın 629 bin ton ile Kazakistan ve 487 bin 200 tonla Rusya ve 468 bin 700 tonla da Kanada izliyor. 
Son Güncelleme: 09.12.2014 12:21
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