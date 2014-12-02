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Dünyanın Konuştuğu Sapık Doktor

Doktora, kanserli çocuklara cinsel tacizden 22 yıl ceza verildi

Dünyanın Konuştuğu Sapık Doktor

Doktora, kanserli çocuklara cinsel tacizden 22 yıl ceza verildi

02 Aralık 2014 Salı 09:12
Dünyanın Konuştuğu Sapık Doktor
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Doktora, kanserli çocuklara cinsel tacizden 22 yıl ceza verildi

İngiltere'de'de pedofili hastası bir doktor, kanserli çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle

22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Cambridge'deki Addenbrooke's Hastanesi'nde hemotolog olarak çalışan bir çocuk babası 41 yaşındaki Myles Bradbury, 2009-2013 yılları arasında, yaşları 10 ile 16 yaşları arasında değişen kanser hastası çocuklara cinsel istismardan 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere basınındaki haberlerde, doktorluktan men edilen Bradbury'nin lösemi gibi diğer ciddi hastalıkları bulunan 18 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu, birine tecavüz ettiği ve bir kısmının da tedavi odasında izinsiz fotoğraflarını çektiğini itiraf ettiği aktarıldı. Doktorun, taciz ettiği çocuklardan bazılarının hayatta olmadığı belirtildi.
Cambridge Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, pedofili hastası doktorun hastanede görev yaptığı 4 yıl boyunca yaşları 10-16 yaşları arasında değişen erkek çocukların kalemindeki kamerayı kullanarak uygunsuz fotoğraflarını çektiği ve polisin doktorun kaleminde 170 binden fazla fotoğraf bulduğu ifade edildi. Mahkeme ayrıca Bradbury'nin kızını yanında bir denetleyeci olmadan hiçbir zaman göremeyeceğine hükmetti.
Son Güncelleme: 02.12.2014 09:19
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