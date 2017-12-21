Dünyanın Kilitlendiği Kudüs Karar Tasarısı Kabul Edildi...

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı. Oylama öncesi BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye tepki göstererek "BM üyesi bir ülke diğer diğer üyeleri tehdit etti. Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür" dedi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" ifadeleriyle tehditkâr tutumunu sürdürdü.

Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Güvenlik Konseyi'nde veto ettiği Kudüs tasarısı kabul edildi. 128 ülke kabul, 9 ülke ret, 35 ülke çekimser oy kullandı.

Ret oyu kullanan ülkeler, ABD, Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, İsrail, Marshall Adaları, Mikronezya.

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan yer alıyor.

OYLAMA SONRASI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Tarihi oylamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BM'nin bu kararı, İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir."

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını net bir şekilde reddetti. Genel Kurul'da dayanışma ortaya kondu. Büyük memnuniyet duyuyoruz. 1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız" dedi.

İŞTE OYLAMADAKİ KRİTİK ANLAR...

20:10 - Güney Afrika temsilcisi 'iki devlet çözümüne yönelik' desteğini açıkladı.

20:00 - Çin'in temsilcisinin ardından Malezya'nın BM Daimi Temsilcisi kürsüye çıkarak 'iki devlet çözümünü' desteklediğini açıklayarak Trump'ın kararını eleştirdi.

19:55 - Çin'in BM Daimi Temsilcisi kürsüde.

19:49 - İran'ın BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin Kudüs kararı ve kurula getirilen karar tasarısına ilişkin görüşlerini açıklıyor. İran'ın temsilcisi, ABD'nin kararının sorumsuz ve tek taraflı olarak niteleyerek sert bir dille eleştirdi.

19:41 - Bangladeş temsilcisi BM Genel Kurulu'nda konuştu. Bangladeş temsilcisinin ardından Küba temsilcisi kürsüye çıktı.

19:30 - Venezuela, Pakistan, Maldivler, Suriye ve Endonezya'nın temsilcileri BM Genel Kurulu kürsüsünde konuşarak, ABD'nin Kudüs kararını sertçe eleştirdi.

19:09 - Danon, "BM kararı İsrail'in Kudüs'ün bazı bölgelerinde varlığının yasadışı olduğunu söylerken, aslında bizim Ağlama Duvarı'ndaki varlığımızın yasadışı olduğunu söylüyor" dedi.

19:02 - İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon kürsüye çıktı. Danon "Hiçbir BM kararı tarihi yeniden yazamaz" ifadesini kullandı.

ABD TEMSİLCİSİNDEN TEHDİTVARİ SÖZLER

18:57 - Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" dedi.

18:55 - Haley, ABD'nin Kudüs konusunda yalnız bırakılmasını her zaman hatırlayacağını söyledi.

18:53- Haley, ABD'nin temsilcisi konuşmasının başında BM'ye en fazla maddi katkı sağlayan ülkenin ABD olduğunu söyledi. Haley, ABD'nin kararının barış sürecine zarar verecek herhangi bir nitelik taşımadığını söylerken, kararda Kudüs'ün nihai sınırlarına ilişkin bir vurgu olmadığını aktardı.

18-52 - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye çıktı. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği öne sürülmüştü. Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEHDİT TEPKİSİ

18:51 - Çavuşoğlu, "Kudüs üç tek tanrılı din için önemli bir şehir. Ve tarihi statüsünün korunması bütün kesimler için çok çok önemli. Bu tür adımlar adaleti zedelemekte. Bölgede barışın saplanmasını engellemekte. Genel Kurul’da adaletin sağlanması için omuzlarımızda sorumluluk var. Bu toplantı öncesi BM üyeleri tehdit edildi. Bu gibi tutum kabul edilemez. Bu genel kurul buna boyun eğmeyecektir. Bizler elbette ki, “güçlü olmak sizin haklı olduğunu göstermez” bunu ifade etmeliyiz." ifadesini kullandı.

18:49 - Çavuşoğlu, Filistinliler nesiller boyunca işkenceye maruz kalmaktadırlar. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki Filistinliler yalnız değil. Kudüs için sesimizi yükselteceğiz. Kudüs‘ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Bu tutum evrensel değerlere bir saldırıdır." dedi.

18:47 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu kürsüsünde.

18:41 - Filistin Dışişleri Bakanı, "Barışı destekleyenler arasında bu kadarı destekleyen biri var mı? ABD neden yalnız kaldığını merak ediyor mu? Kudüs bütün bölgede barışın anahtarıdır. ABD, tekrar önemli bir fırsatı kaçırdı" ifadesini kullandı.

18:38 - El Maliki, "Bu karar bizi durduramaz ve bizi baskı altına alamaz" ifadesini kullandı. Maliki, "Kudüs, Orta Doğu savaş ve barış için anahtardır" ifadesini kullandı.

18:31 - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki El Yemeni'nin ardından kürsüye çıktı. El Maliki, "ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesi, ABD'nin barış müzakerecisi statüsünü etkiliyor" ifadesini kullandı.

18:25 - El Yemeni "Bugün Yemen Cumhuriyeti, Türkiye ile işbirliği halinde Kudüs konusunda taslak bir karar sunuyor" dedi. Yemen temsilcisi, "ABD'nin Kudüs kararı bölgedeki ve tüm dünyadaki barışa büyük bir tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.

18:23 - El Yemeni, BM Genel Kurulu önünde yaptığı konuşmada ABD'nin Kudüs kararının geçersiz olduğunu söyledi.

18:20 - Yemen'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Halid Hüseyin Muhammed el Yemeni konuşmaya başladı.

"KUDÜS'ÜN STATÜSÜ MÜZAKELERLE BELİRLENSİN"

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "yasa dışı" olarak kabul edilmesini amaçlıyor. Tasarıda Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapıyor.

BM Genel Kurulu'nda oylanacak kararın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.