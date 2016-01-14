Dünyanın İlk Sualtı Gece Kulübü



Türünün ilk örneği olan bir gece kulübünü Maldivler’de görebilirsiniz.Bu mekanda herkes dans ediyor ama aynı zamanda etraftaki balıklardan, rengarenk mercanlardan gözünü alamıyor. Çünkü 6 metre su altında, dünyanın ilk sualtı gece kulübü burası.Subsix adlı bu kulüp, başkent Male’ye 40 dakika uçuş mesafesindeki Niyama adasının 500 metre açıklarında yer alıyor.Yerden tavana kadar her taraf camla kaplı. Etrafta yüzen balıklar sanki disko ışıklarına ilgiyle bakıyor.2010’da açılan Subsix yer üstünde inşa edildikten sonra dikkatli bir şekilde su altında insan eliyle oluşturulan bir mercan bahçesine yerleştiriliyor. Aradan geçen beş yılda mercanlar giderek canlandı, gece kulübü binası ise bir kez daha elden geçirildi.Ağustos’ta yeniden açıldığında deniz kestaneleri gibi tavandan sarkan İtalyan avizesi ile dalga etkisi veren aydınlatma düzeni dikkat çekiyordu. Spot lambaları deniz yıldızı, bar sandalyeleri ise deniz kestanelerini andırıyordu. Kulüp, gecenin son konuğu merdivenleri tırmanıp 15 dakika uzaktaki adaya sefer yapan tekneye bininceye dek kapanmıyor.Bu kulübün çevreye olumsuz bir etkisi yok mu ya da bir biraya bu kadar para ödenir mi sorularıma ragmen görmeye değer bir yer burası.Maldivler takımadalardan oluşuyor ve son yıllarda birbiri ardı sıra turistlere yönelik ilginç girişimler dikkat çekiyor: sualtı restoranları, koza şeklinde sualtı kaplıcaları, orman sineması, ağaç tepesinde restoran vb. Bu yıl bir yıldız gözleme kulesi de planlar arasında.Peki deniz altında köpekbalıkları ve vatozların bakışları arasında dans etmek nasıl bir duygu diye sorarsanız, yıllar boyunca arkadaşlarınıza böbürlenerek anlatacağınız bir deneyim olacaktır bu denebilir.