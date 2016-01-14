Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dünyanın İlk Sualtı Gece Kulübü

Dünyanın İlk Sualtı Gece Kulübü

14 Ocak 2016 Perşembe 20:14
Dünyanın İlk Sualtı Gece Kulübü
banner238
Dünyanın İlk Sualtı Gece Kulübü
Türünün ilk örneği olan bir gece kulübünü Maldivler’de görebilirsiniz.

Bu mekanda herkes dans ediyor ama aynı zamanda etraftaki balıklardan, rengarenk mercanlardan gözünü alamıyor. Çünkü 6 metre su altında, dünyanın ilk sualtı gece kulübü burası.

Subsix adlı bu kulüp, başkent Male’ye 40 dakika uçuş mesafesindeki Niyama adasının 500 metre açıklarında yer alıyor.
Yerden tavana kadar her taraf camla kaplı. Etrafta yüzen balıklar sanki disko ışıklarına ilgiyle bakıyor.

2010’da açılan Subsix yer üstünde inşa edildikten sonra dikkatli bir şekilde su altında insan eliyle oluşturulan bir mercan bahçesine yerleştiriliyor. Aradan geçen beş yılda mercanlar giderek canlandı, gece kulübü binası ise bir kez daha elden geçirildi.



Ağustos’ta yeniden açıldığında deniz kestaneleri gibi tavandan sarkan İtalyan avizesi ile dalga etkisi veren aydınlatma düzeni dikkat çekiyordu. Spot lambaları deniz yıldızı, bar sandalyeleri ise deniz kestanelerini andırıyordu. Kulüp, gecenin son konuğu merdivenleri tırmanıp 15 dakika uzaktaki adaya sefer yapan tekneye bininceye dek kapanmıyor.
Bu kulübün çevreye olumsuz bir etkisi yok mu ya da bir biraya bu kadar para ödenir mi sorularıma ragmen görmeye değer bir yer burası.



Maldivler takımadalardan oluşuyor ve son yıllarda birbiri ardı sıra turistlere yönelik ilginç girişimler dikkat çekiyor: sualtı restoranları, koza şeklinde sualtı kaplıcaları, orman sineması, ağaç tepesinde restoran vb. Bu yıl bir yıldız gözleme kulesi de planlar arasında.



Peki deniz altında köpekbalıkları ve vatozların bakışları arasında dans etmek nasıl bir duygu diye sorarsanız, yıllar boyunca arkadaşlarınıza böbürlenerek anlatacağınız bir deneyim olacaktır bu denebilir.  
Son Güncelleme: 14.01.2016 22:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim