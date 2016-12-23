Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 17:13

Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Hizmete Girdi!

Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Hizmete Girdi!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Fransa'da Hizmete Girdi!
Fransa'da elektrik üreten yol Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı.


Fransa'da elektrik üreten yol Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı. Fransa'nın Normandiya bölgesinde elektrik üreten yolun ilk kilometresi hizmete girdi.

5 MİLYON AVROYA MAL OLDU

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı.

Bu tür çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun çok umut verici olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mâl olduğu belirtildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovakya'da Mektupla Radyoaktif Madde Gönderen Kişi Tutuklandı Slovakya'da Mektupla Radyoaktif Madde Gönderen...
MUSCAT: ''LİBYA UÇAĞINI KAÇIRAN KORSANLAR TESLİM OLDU VE GÖZALTINA ALINDILAR" MUSCAT: ''LİBYA UÇAĞINI KAÇIRAN KORSANLAR...
Afganistan'da Polis 5 Meslektaşını Öldürdü Afganistan'da Polis 5 Meslektaşını Öldürdü
KAÇIRILAN UÇAKTAKİ 118 KİŞİDEN 65'Sİ SERBEST BIRAKILDI, KALANLARIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR KAÇIRILAN UÇAKTAKİ 118 KİŞİDEN 65'Sİ SERBEST...
HAVA KORSANLARI TESLİM OLDU HAVA KORSANLARI TESLİM OLDU
Malta’ya Kaçırılan Libya Uçağı… Malta’ya Kaçırılan Libya Uçağı…
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Slovakya'da Mektupla Radyoaktif Madde Gönderen...

Haberi Oku