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Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu tanıtıldı

Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu tanıtıldı

01 Kasım 2018 Perşembe 19:30
Dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonu tanıtıldı

Merkezi ABD'nin teknoloji merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı.

Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm). Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor.

Telefon katlanmış haldeyken, sırt kısmındaki küçük ekran gelen uyarıları gösterebiliyor.Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı.

Telefonun fiyatı ise teknik özelliklerine bağlı olarak 1290 dolar ile 1863 dolar arasında değişiyor.

FlexiPai'nin yazılım uzmanlarına özel bir modeli de bugün satışa çıkıyor. Telefonların teslimatlarının Aralık ayında yapılması hedefleniyor.

Royole'un katlanabilir ekran teknolojisini tanıttığı lansman, tüketici teknolojileri uzmanları için de sürpriz oldu. Güney Koreli Samsung ya da Çinli Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonları piyasaya süren ilk şirketler olması bekleniyordu.

Son Güncelleme: 01.11.2018 22:45
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