DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ŞEYTANİ 10 SERİ KATİLİ

Pedro Alonso Lopez

Çocukluğunda cinsel istismar ve şiddete maruz kalmış ve genç yaşta evsiz kalmıştır. Evsiz kaldıktan sonra işlediği ufak bir suçtan dolayı hapse girmiştir ve hapisten çıktıktan sonra tam bir çılgına dönmüştür. Seri katilin 300'den fazla kız çocuğun tecavüz edilerek öldürülmesinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Özellikle genç ve korumasız kızları tercih etmesi, yerleşimi olmayan ve tenha bölgelerde bulunan binaları tercih etmesi, kurbanlarını korkunç şekillerle öldürmesi onu listemizin başına koyuyor. Acımasız katil bir kurbanını kaçırmaya çalışırken başarısız oldu ve bölge esnafları tarafından kapana kıstırıldı. Yakalandıktan sonra doğruca hapse gönderilen seri katil, 300'den fazla kişiyi öldürdüğünü itiraf etti ve polis katilin birçok cinayetini kanıtladı. 1980 yılında yattığı Ekvator'da bulunan hapishaneden 18 yıl sonra serbest bırakıldı ve Kolombiya'ya gönderildi. Kolombiya'da 2002 yılında tekrar yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Doktor Harold Shipman

Dr. Harold Fredrick Shipman, zamanının güvenilir bir doktoruydu ve toplumda saygı ile karşılanırdı. Fakat, iş arkadaşları, yakın arkadaşları ve yerel cenaze levazımcıları hızlıca artan ölüm oranları sonrasında ondan şüphelenmeye başladılar. Çünkü ölen kişiler çoğunlukla onu görmeye gelen yaşlı kadınlardan oluşuyordu ve hepsi yakılmışlardı. Olaylar sonrasında birçok ceset mezarlarından tekrar çıkarıldı ve ölülerde yapılan testlerde eroine rastlanıldı. Sonrasında Shipman'in, hastalarına bilerek ve isteyerek ölümcül dozlarda diyamorfin verdiği ve ölümlerine sebep olduğu tespit edildi. 250 cinayetin sorumlusu Shipman, delilleri yok edebilmek için kurbanlarını yakmayı tercih ediyordu. Suçu ortaya çıkan ve duruşmaya çıkan doktora hakim hiçbir af onu hapisten çıkaramasın diye tam 15 adet ardışık müebbet cezası verdi. Shipman 2004 yılında Wakefield Hapishanesi'nde bulunan hücresinde kendisini astı.

Daniel Camargo Barbosa

Camargo da Kolombiyalı bir seri katildi. Camargo'nun 70'li ve 80'li yıllarda Ekvador ve Kolombiya'da 150'den fazla genç kızı öldürdüğü ve tecavüz ettiği tahmin ediliyor. Kolombiya'da kaldığı hapishaneden kaçtıktan sonra Ekvador'da 71 kızı öldürdüğünü korkusuzca itiraf etmiştir. Kurbanlarına tecavüz ettikten sonra palasıyla kurbanlarını parçalayan acımasız katil 1989 yılında tekrar yakalandı ve 16 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Camargo 1994 yılında hapishanede iken, kurbanlarından birisinin kuzeni tarafından öldürüldü.

Pedro Rodrigues Filho

Pedro Rodrigues Filho, Brezilyalı bir seri katil, 71 kişinin ölümünden sorumlu olan seri katilin 2003 yılında suçu ispatlanmış ve 128 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştır. İlk cinayetini 14 yaşında gerçekleştiren Pedro öncelikle hırsızlık işlerine başladı ve sonrasında uyuşturucu tacirlerini öldürmeye başladı. Bölgesindeki uyuşturucu tacirlerini sırasıyla öldürdü. 18 yaşına geldiğinde 10 kişiyi öldürmüştü bile. Hapisteyken, aynı zamanda cinayetten hapis yatan babasını öldürdü. Hapis içerisinde de cinayetlerine devam etti ve cezası 128 yıldan 400 yıla çıkarıldı. Bütün olanlara rağmen Brezilya hükümeti, 34 yıl hapis yattıktan sonra onun 2007 yılında salınması kararını aldı. Pedro 2011 yılında tekrar hapse atıldı.

Gary Ridway

Amerika'nın en acımasız seri katillerinden olan Gary Ridway 2001 yılında hapse atıldı. Hapse atılmasının sebebi 4 cinayetti fakat sorgulama yapılırken, 80'li ve 90'lı yıllarda Washington'da en az 70 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Suçlarını detaylı olarak itiraf ettiği ve polisle işbirliği yaptığı için ölüm cezasına çarptırılmadı. Polise ölüleri gömdüğü ve sakladığı yerleri söyledi. Kurbanlarından 5'ini Green River bölgesine gömmüştü bu yüzden adı "Green River Killer" yani Green River Katili olarak kaldı. 49 insanın ölümünden sorumlu olan Gary Ridgway ömür boyu hapse çarptırıldı ve hala cezasını sürdürmekte.

Tommy Lynn Sells

70'in üzerinde cinayet işlediğini belirten Tommy Lynn Sells, Teksas'ın en azılı katillerindendir ve 1985 1999 yılları arasında onlarca cinayet işlemiştir. Döneminin en tehlikeli insanlarından biri olarak kabul edilen Tommy Lynn Sells, 10 ve 13 yaşlarında küçük kız çocuklarını bıçaklayarak kan kaybından ölmelerini sağlamıştır. Tommy Lyn Sells, son olarak 10 yaşında küçük bir kızın odasına girdikten sonra onu bıçaklamış ve ölüme terk etmiştir. Yaralarına ve kan kaybına rağmen hayatta kalmayı başaran küçük kız, komşularına durumdan bahsetmiş ve katilin tanımını yapmıştır, bunun üzerine olay yerine gelen polise de detaylı bilgi vererek, Tommy'nin yakalanmasını ve hapse atılmasını sağlamıştır. Tommy Lynn Sells olaydan sonra ölüm cezasına çarptırılmıştır.

Andrei Chikatilo

Chikatilo Sovyet bir seri katildi, lakabı "Rostov Kasabı"ydı. Acımasız katilin tecavüz, cinayet ve yaralamalardan oluşan yüzlerce suçu var. Chikatilo, 1978 ve 1990 yılları arasında en az 52 kadına ve çocuğa tecavüz edip öldürdü. Onun öldürdüğüne inanan ve delillerin peşine düşen polis, cinayetler hakkında yeterli delil elde etti ve katilin onun olduğunu anladı. Andrei Chikatilo, toplamda 56 cinayetini itiraf etti ve bunların 53'ünden yargılandı. Kurbanların akrabaları ve aileleri katilin salınmasını istedi, böylece onu kendileri cezalandırabilecek ve öldürebileceklerdi. 1992 yılının ekim ayında cinayetten ve tecavüzden yargılanan Chikatilo hapse atıldı. Hapse atıldıktan sadece iki yıl sonra, idam mangası tarafından ateş edilerek öldürüldü.

John Wayne Gacy

1972-78 yılları arasında, Chicago'da tam 33 erkek çocuğuna tecavüz etmiş ve öldürmüştür. Kurbanlarını iş, para verme bahanesiyle umutlandıran katil, sonrasında onları evine çekip boğarak öldürmüştür. Kurbanlarından 26'sının cesetlerini evinin altına gömmüştür ve diğer cesetleri DesPlaines Nehri'ne atan katil yakalanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. Hapishanede 14 yıl geçiren John Wayne Gacy, 10 Mayıs 1994'te zehirli iğne infaz yöntemiyle idam edilmiştir.

Charles Ng ve Leonard Lake

Charles Ng ve arkadaşı Leonard Lake, California'da bulunan Leonard'ın çiftliğinde yaklaşık 25 kişiye işkence yaptı, onlara tecavüz etti ve sonra öldürdü. İkilinin suçları Lake yakalandıktan ve intihar ettikten, Charles da bir dükkanda hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra 1985 yılında ortaya çıktı. Polis, ikiliyi yakaladıktan sonra Leonard'ın çiftliğinde araştırmaya başladı ve ölü insan parçaları buldu. Charles öncelikle Kanada'ya kaçmayı denedi fakat ülke onu Amerika'ya geri iade etti. 1998 yılında 12 kişinin ölümünden sorumlu tutularak duruşmaya çıktı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Charles şuan San Quentin Eyalet Hapishanesinde cezasını çekmekte.

Ted Bundy

20. yüzyılın en çok tanınan seri katillerinden biri olan Ted Bundy, onlarca küçük kızı ve genç kadınları kaçırıp tecavüz etmiştir. 1970'li yıllarda adeta terör estirmiş ve hep kadınları hedeflemiştir. Öncelikle kurbanları ile sosyalleşerek, onları sessiz ve ıssız yerlere çekerek onlara tecavüz etti. Tecavüz ettikten sonra kurbanlarını öldüren, kimilerinin kafasını koparan ve onları oturduğu dairesinde saklayan psikopat iki kez polisten kaçmayı başarabildi. Sonunda polis tarafından yakalandı ve 1989 yılında elektrikli sandalyede infaz edildi.