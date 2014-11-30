Dünya’nın En Zengin 10 İnsanı

Bill Gates



Dünyanın En Zengin Adamı: William Henry “Bill” Gates III ya da daha çok bilinen adıyla Bill Gates, 28 Ekim 1955 Seattle doğumlu ABD’li iş adamıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Microsoft şirketinin Sahibidir. 59 Yaşındaki Bill Gates’in serveti 76 milyar $ (167.2 milyar TL) dir.

Jim Walton



Walton ailesi, Dünya’nın en büyük parakende mağaza zinciri Wal-Mart’ın kurucuları olan 1995 yılında ölenBud Walton ve 1992 yılında ölen Sam Walton’ın mirasından gelen zenginliği ile günümüzde Dünya’nın en zengin ailesidir. 66 yaşındaki Jim Walton ailenin en şanslı 2 ismi olarak şuanki serveti 34.7 milyar $ (76.3 milyar TL) dir.

Christy Walton



Walton ailesi, Dünya’nın en büyük parakende mağaza zinciri Wal-Mart’ın kurucuları olan 1995 yılında ölenBud Walton ve 1992 yılında ölen Sam Walton’ın mirasından gelen zenginliği ile günümüzde Dünya’nın en zengin ailesidir. 59 yaşındaki Christy Walton ailenin en şanslı ismi olarak şuanki serveti 36.7 milyar $ (80.7 milyar TL) dir.

Carlos Slim Helu



Carlos Slim Helú Süryani asıllı, telekomünikasyon sektöründe Telmex ve América Móvil firmalarıyla bulunan Meksikalı işadamı. 2007 senesinde, dünyanın en zengin insanı olmuştur. 75 yaşındaki Carlos Slim Helú’nün serveti 72 milyar $ (158.4 milyar TL) dir.

Amancio Ortega



Amancio Ortega Gaona İspanyol moda ve tekstil yöneticisi ve İspanyol giyim holdingi Inditex’in kurucu başkanıdır. 78 yaşındaki Amancio Ortega’in serveti 64 milyar $ (148 milyar TL) dir.

Larry Ellison



Larry Ellison,Microsoft en büyük rakiplerinden biri olan Oracle tüm satın aldığı şirketlerle kurumsal pazarda Microsoft ve SAP’ın en büyük rakibi olmayı başardı. Son satın aldığı şirket Siebel’ın kullanıcıları arasında dev bilişim şirketleri de var. Önceleri veri tabanı yazılımı konusunda büyük pazar payına sahip şirket, yaptığı satın almalarla profilini değiştirdi. Artık sadece veritabanı şirketi olmaktan çok uzakta. Önce uygulama yazılımı pazarına giren şirket, daha sonra en büyük satın almasını gerçekleştirdi.

Larry Ellison da kişisel serveti ile dünyanın en zengin 15 işadamından biri. Bill Gates’in en büyük rakiblerinden olan Ellison, jet uçaklarına ve yat yarışlarına da oldukça meraklı. Ellison özellikle yaşlılık konusunda yapılan araştırmalara destek oluyor. Son yıllarda önemli bir değişim yaşayan Larry Ellison, tıp dünyasından önemli bilim adamlarından oluşan bir arkadaş grubuna sahip olmanın, artık savaş uçağı ve yat gibi pahalı zevklere sahip olmaktan daha değerli olduğuna inanıyor. Ellison’ı bu inanca annesi ve Oracle’ın kurucularından Bob Miner’ın ölümünden sonra yöneldi. Artık, Moleküler Biyoloji konusunda da ilgilenmekte. 60 yaşındaki Larry Ellison’ın serveti 48 milyar $ (105.6 milyar TL) dir.

Warren Buffet



Warren Edward Buffett ABD’li iş adamı, hisse senedi yatırımcısı ve hayırseverdir. Berkshire Hathaway yatırım şirketinin sahibidir.

2006 Haziran ayında, yatırım şirketinin 10 milyon adet hissesini (yaklaşık 31 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı’na devrederek ABD’de şimdiye kadar yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.

11 yaşındayken yüksek finans dünyasına adım attı ve babasının yanında çalışmaya başladı. İlk satın aldığı hisseleri, değer kazandıklarında sattı. Fakat sadece bikaç sene sonra bu hisselerin tavan yaptığını görünce; iyi şirketlere, uzun dönemli yatırım yapmak gerektiğinin önemini öğrendi.

84 yaşındaki Warren Edward Buffett’in serveti 58.2 milyar $ (128 milyar TL) dir.

Charles Koch



David H. Koch’in kardeşidir. Amerika’nin en buyuk ozel aile sirketi. Tum Dünyada yaklasik 80.000 kisiye istihdam saglamakta. Çok laf yalansız cok mal haramsız olmaz sözünü doğrularcasına son gunlerde haklarında hazırlanan Bloomberg raporu nedeniyle basları dertte. Kendilerine yöneltien suçlar arasinda yüksek miktarda benzen salınımı, çıkardıkları petrol oranını az gösterip vergi kaçırmak ve yabancı ülkelerdeki politikacıları rüşvet yoluyla satın alıp iş yaptırmak (amerika’da da bunu yapiyorlar ama legal yollardan). 74 yaşındaki iş Adamının serveti 40 milyar $ (88 milyar TL) dir.

David H. Koch



Charles Koch’in kardeşidir. Amerika’nin en buyuk ozel aile sirketi. Tum Dünyada yaklasik 80.000 kisiye istihdam saglamakta. Çok laf yalansız cok mal haramsız olmaz sözünü doğrularcasına son gunlerde haklarında hazırlanan Bloomberg raporu nedeniyle basları dertte. Kendilerine yöneltien suçlar arasinda yüksek miktarda benzen salınımı, çıkardıkları petrol oranını az gösterip vergi kaçırmak ve yabancı ülkelerdeki politikacıları rüşvet yoluyla satın alıp iş yaptırmak (amerika’da da bunu yapiyorlar ama legal yollardan). 74 yaşındaki iş Adamının serveti 40 milyar $ (88 milyar TL) dir.

Sheldon Adelson



Sheldon Adelson Dünyadaki belki de en şanslı insandır. Bu adam 81 yaşında olup 38 milyar $ (83.6 milyar TL) bir servete sahiptir. Bu servetini kumardan kazanmıştır ve aynen kazandığı yere yatırmış ve ilerlemiştir. Şu an hala bu servetini kazandığı yer olan Las Vegas’ta yaşamakta olan bu adam artık kendi otelinin kumarhanesinde oyununu oynuyordur.

Christy Walton

