Dünyanın en yaşlısı artık o… Bakın nerede yaşıyor?

Guinnes, Japonya’da yaşayan Masazo Nonaka’nın yaşayan en yaşlı erkek olduğunu tescilledi. 112 yıl 259 gün ile rekorun yeni sahibi olan Nonaka’ya sertifikası teslim edildi.

Nonaka’dan önceki rekor İspanya’da yaşayan Francisco Nuñez Olivera’ya aitti. Olivera şubat ayında 113 yaşında hayatını kaybetmişti.

Japonya’nın Hokkaidō adasında yaşayan Nonaka’nın 8 kardeşi ve 5 çocuğu bulunuyor.

Guinnes, Temmuz 2017’de 117 yaşında hayatını kaybeden Violet Brown’ın ardından, yaşayan en yaşlı kadını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.