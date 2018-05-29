Dünyanın en yaşlı insanı sigarayı bırakmak istiyor

Güney Afrikalı Fredie Blom 114 yaşında. Blom yıllar önce alkol içmeyi bırakmış ve şimdi de sigarayı bırakmak istiyor. Sadece eskisi gibi yürüyemediğini ifade eden Blom nasıl beslendiğini anlattı.

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guinness Rekorlar Kitabı’na yaşayan “en yaşlı kişi” olarak girebilir. BBC Türkçe’nin haberine göre alkolü bırakmış olan Fredie Blom, halen sigara içmeye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını anlatıyor. Peki Bloom nasıl besleniyor?

“AYAKLARIMDAN BAŞKA BİR PROBLEM YOK”

BBC’nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie’nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise, yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin. Uzun boylu olan Blom’un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığını anlatıyor. 8 Mayıs’ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki “en yaşlı kişi” olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor.

Bu ünvan daha önce, 15 Eylül 2017’de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown’ın elindeydi. “Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum” diyen Blom’un ünü yaşadığı bölgeye de yayılmış durumda.

Politikacılar ziyaretine geliyor, mahallesindeki marketlerden hediyeler yollanıyor.

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentinde 8 Mayıs 1904’te dünyaya geldiği belirtilen Fredie Blom’un doğum kayıtları Güney Afrikalı yetkililer tarafından da resmi olarak işleme konulmuş.

BLOOM NASIL BESLENİYOR?

48 yıldır Blom ile evli 85 yaşındaki Janetta, eşinin “her yemekte et istediğini ama çokça da sebze tükettiğini” anlatıyor. Eşine göre, Blom halen kendi yıkanıp kendisi giyinebiliyor ama yalnızca ayakkabılarını giymekte zorlanıyor.