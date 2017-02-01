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01 Şubat 2017 Çarşamba 17:09

Dünyanın En Yaşlı Fillerinden Indra Hindistan’da Öldü

Dünyanın En Yaşlı Fillerinden Indra Hindistan'da Öldü
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Dünyanın En Yaşlı Fillerinden Indra Hindistan’da Öldü

Dünyanın en yaşlı fillerinden biri kabul edilen Indra, Hindistan’ın Karnakata eyaletindeki doğal yaşam kampında öldü.
BBC’de yer alan habere göre, Sakrebailu kampı yetkilileri, 85-90 yaşında arasında olduğu tahmin edilen Indra’nın “akut mide zarı iltihaplanması” nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Veteriner hekimler, bir süredir hasta olan Indra’nın ocak ayı başında yemek yemeyi kestiğini ve giderek zayıflayarak güçten düştüğünü belirtti.
Adını Hindu inancında tüm tanrıların kralı sayılan “Indra”dan alan fil, 1968’de yakalanarak Sakrebailu kampına getirilmişti.
Yetkililer, 15 yıl önce dişleri dökülen Indra’nın 85 – 90 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordu.

Dişleri olmadığı için yumuşak yeşillikler, çeltik, ham pirinç ve şeker kamışıyla beslenen filin, uygulanan diyet sayesinde uzun yaşadığı sanılıyor.
2003’te Tayvan’daki Taipei Hayvanat Bahçesi’nde 86 yaşında ölen Ling Wang, gözetim altında en uzun yaşayan fil kabul ediliyor.


 
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