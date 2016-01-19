Dünyanın En Yaşlı Erkeği 112 Yaşında Öldü

JAPON ADAM 113’ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜNE 2 AY KALA HAYATINI KAYBETTİ

Dünyanın en yaşlı erkeği kabul edilen Japon Yasutaro Koide, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya Refah, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Koide'nin, 113. doğum gününe 2 ay kala kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Nagoya kentindeki bir hastanede öldüğünü açıkladı.

Japonya'da 13 Mart 1903'te doğan ve emekli bir terzi olan Koide'ye ağustos ayında kaldığı huzurevinde yapılan törenle dünyanın en yaşlı erkeği unvanı verilmiş ve plaket takdim edilmişti.

Koide, çocuklarının, torunlarının ve torununun çocuğunun katıldığı törende, uzun ve mutlu hayatın sırrının aşırıya kaçmamak olduğunu söylemiş, törene katılanlara sigara ve alkolden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Dünyada en hızlı yaşlanma oranına sahip olan ülkelerden Japonya'da yüzde 90'ı kadın olmak üzere 61 binden fazla kişi 100 yaşının üzerinde.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın yaşlı insanı Brooklyn'de yaşayan Susannah Mushatt Jones.