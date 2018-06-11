Dünyanın en tehlikeli aynı zamanda en çkici kadın suçluları

İşte dünyanın dört bir yanından en çekici kadın suçlular.
1- Mahkemeye Hakaret
2- Hırsızlık
3- Yasaklı İlaç Bulundurma
4- Esrar Bulundurma
5- Uyuşturucu Madde Kullanma
6- Sarhoş Araç Kullanma
7- Ateşli Silah Bulundurma
8- Alkollü Araç Kullanma
9- Uyuşturucu Bulundurma
10- Dikkatsiz Araç Sürme
11- Tehlikeli Araç Kullanma
12- Hırsızlık
13- Kredi Kartı Dolandırıcılığı ve Hırsızlık
14- Kokain Bulundurma
15- Dolandırıcılık
16- Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma
17- Hırsızlık
18- Fuhuş
19- Aile İçi Şiddet
20- Darp
21- Cinayet