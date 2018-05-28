Dünyanın En Renkli Binalarından: Grand Lisboa

Dünyanın en muhteşem binalarını bilmek, tanımak ayrı bir keyif veriyor insana. Uzakdoğu’nun kalabalık şehirlerindeki birbirinden özel ve farklı tasarım binalar dikkat çekiyor. Rengarenk ışıklarla donatılmış altın rengi bu muhteşem bina ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin Makao adasında yükselerek tüm ihtişamı ile bize göz kırpıyor.

Göğe yükselen parlak lotus çiçeği formunda bir otel

Bir liman ve kumarhane şehri olan Makao’nun en çarpıcı yapısı olarak bilinen Grand Lisboa, altın rengi dış cephesi ile ihtişamını tüm şehre yayıyor. Zeminden itibaren devleşen, kubbe formlu gövdesiyle çarpıcı bir görünüme bürünen bina, Hong Kong’lu mimarlar Dennis Lau ve Ng Cghun Man tarafından tasarlanıyor.

Etkileyici yapı aynı zamanda 58 katlı bir gökdelen otel olarak da hizmet veriyor. 260 m yüksekliğindeki, lotus şeklindeki bu ikonik yapı, 2008 yılının Aralık ayında hizmete açılıyor. Otelin tabanı üzerinde geceleri farklı renklerle aydınlatılan dev bir yansıtıcı kubbe yer alıyor. Bu kubbeyi çevreleyen rengarenk ışıkların göz alıcılığı ise herkesi büyülüyor. Turistler tarafından büyük ilgi gören Grand Lisboa, dünyanın en renkli ve görkemli binaları arasında yer alarak turistlerin uğrak yeri oluyor.

Dünyanın en iyi kumarhanelerinden biri Grand Lisboa’da

Zenginliği temsil eden otelin lobi kısmında, dünyadaki en büyük elmas sergileniyor. Stanley Ho’nun adını taşıyan elmas, otelin konuklarına da lüksü ve ihtişamın merkezinde olduğunu hissettiriyor. Kendine özgü mimari tasarımı ve konumu ile dikkat çeken otel gurme restoranları, kusursuz şekilde dizayn edilmiş lüks odaları ve 24 saat açık eğlence merkezinin yanı sıra Asya’nın en iyi casino otellerinden biri olarak ünleniyor. Casino ile adrenalin tutkulu turistleri hedefleyen otelde tam 4 kat kumarhane olarak kullanılıyor. Ancak kumarhaneye giderseniz bu uyarıyı dikkate alın: boş bir cüzdanla dönme ihtimaliniz oldukça yüksek!

Her adıma sinen ihtişamlı doku

Grand Lisboa’da sadece bir gece kalsanız bile kendinizi kraliyet ailesinden biri gibi hissedebilirsiniz. Lüks, ihtişam, konfor ve zenginlik daha kapıdan içeri girer girmez tüm hücrelerinize siniyor. Bu muhteşem yapı her odaya özel Türk hamamı, buhar banyosu, jakuzi ile donatılarak tam bir keyif merkezi haline geliyor. 4 ayrı lüks restoranda birbirinden lüks ve lezzetli yemekler yiyebilir, muhteşem kokteyllerin tadına bakabilirsiniz. Her şeyin eksiksiz bir şekilde düşünüldüğü, 400 adet ultra lüks oda ve suiti bulunan tesisten çıkmak istemeyeceksiniz! Öyle ki büyülenebileceğiniz farklı bir atmosfer var bu otelde! Geceye coşku katan rengarenk ışıkları, çarpıcı silüeti, kumarhanesi ve sınır tanımayan lüksü ile Grand Lisboa oteller arasında bambaşka bir yerde bulunuyor.

