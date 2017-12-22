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Dünyanın En Pahalı Evini Prens Aldı İddiası

Dünyanın En Pahalı Evini Prens Aldı İddiası

Dünyanın En Pahalı Evini Prens Aldı İddiası

Dünyanın En Pahalı Evini Prens Aldı İddiası

22 Aralık 2017 Cuma 21:55
Dünyanın En Pahalı Evini Prens Aldı İddiası
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2015 yılında dünyanın en pahalı evi olarak anılan Cheteau 14. Louis’yi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın aldığı iddia edildi. Prens en son 450 milyon dolara aldığı Da Vinci portresi ile gündeme gelmişti.

2015 yılında 300 milyon dolara satıldığında 54 bin metrekarelik büyüklüğe sahip dünyanın en pahalı evi unvanını elinde bulunduran Cheteau 14. Louis'yi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın aldığı iddia edildi.

New York Times'ın haberine göre Geçen ay satın aldığı 450 milyon dolarlık Leonardo Da Vinci portresiyle gündeme gelen Salman'ın yarım milyar dolarlık bir de yatı bulunuyor.

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin veren yasanın mimarı olarak da dikkat çeken veliaht prensin kraliyet ailesinin rüşvet verdiği ve aldığı iddia edilen üyelerini tutuklanmasının ardındaki isim olduğu da iddia ediliyor.

Suudi Arabistan hükümeti konuyla ilgili New York Times'a bir açıklamada bulunmadı. CNBC ise Suudi Arabistan'ın Londra büyükelçiliğine konuyu sordu fakat bir geri dönüş yapılmadı.

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