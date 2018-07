Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Çin, En Tenha Ülkesi Moğolistan

Çin ve Hindistan, yaklaşık 7,7 milyarlık dünya nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar kişinin yaşadığı Çin ile 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan, dünyanın en kalabalık iki ülkesi.

1,5 milyon kilometrekareyi aşan yüz ölçümünde sadece 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan ise dünyada insan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke konumunda.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 1989'da BM Genel Kuruluna sunduğu önerinin kabul edilmesiyle her yıl 11 Temmuz, dünyadaki nüfus kaynaklı problemlere dikkat çekmek amacıyla "Dünya Nüfus Günü" olarak kutlanıyor.

Bu yılki Dünya Nüfus Günü'nde çiftlerin, istediği zaman, istediği aralıkta ve sayıda çocuk sahibi olabilmek için gerekli bilgi, hizmet ve araçlara ulaşabilmesinin önemi vurgulanıyor. Bunun için de BM Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'nın 13 Mayıs 1968'de açıkladığı Tahran Bildirgesi'nde yer alan "Çocukların sayısı ve dünyaya getirilme zamanına özgürce ve sorumluluk sahibi bir şekilde karar vermek ebeveynlerin temel bir insan hakkıdır." kararı temel alınıyor.

DÜNYADA HER 100 KADINA KARŞILIK 102 ERKEK YAŞIYOR

AA muhabirinin BM Nüfus Fonu'ndan dünya nüfusunun güncel durumu ve bölgesel artış eğilimleri, kırsal ve kentsel nüfusun durumu ve bölgesel göç eğilimlerine ilişkin yaptığı derlemeye göre, halihazırda dünyada yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor.

Erkek nüfusunun kadınlara oranla daha fazla olduğu dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 25'i 15 yaşından küçük, yüzde 62'si 15-59 yaşlarında ve yüzde 13'ü de 60 yaş üstü.

Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 59,6'sı (4,54 milyar) Asya'da, yüzde 16,9'u (1,3 milyar) Afrika'da, yüzde 9,7'si Avrupa'da (742 milyon), yüzde 8,5'i (652 milyon) Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalan yüzde 5,3'ü (404 milyon) de Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Dünya nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapan Çin ve Hindistan, dünyanın en kalabalık iki ülkesi olarak öne çıkıyor. 1,4 milyar kişinin yaşadığı Çin, dünya nüfusunun yüzde 19’unu, 1,3 milyar insana ev sahipliği yapan Hindistan da yüzde 18'ini oluşturuyor. Beş yıl sonra Hindistan'ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olması öngörülüyor.

İnsan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke ise 1 milyon 564 bin 116 kilometrekarelik alanda 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan.

Dünya Bankası verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 55'i kentsel, yüzde 45'i kırsal alanlarda yaşıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) bölgesel göç eğilimleriyle ilgili son açıklamalarına göre, dünyadaki yaklaşık 260 milyon göçmenin 68,5 milyonu çatışmalar nedeniyle evlerinden zorla uzaklaştırılmış kişilerden oluşuyor. Bu da yeryüzünde her 30 kişiden birinin göçmen olduğunu gösteriyor. Göçmen nüfus, her yıl yaklaşık yüzde 2artıyor.