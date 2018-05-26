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Dünyanın en güzel çocuğu Kristina Pimenova'nın son haline bakın!

Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' ünvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. Şimdi 13 yaşındaki modelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.

Dünyanın en güzel çocuğu Kristina Pimenova'nın son haline bakın!

Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' ünvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. Şimdi 13 yaşındaki modelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 23:24
Dünyanın en güzel çocuğu Kristina Pimenova'nın son haline bakın!

Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' ünvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. Şimdi 13 yaşındaki modelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

İşte "Dünyanın En Güzel Kızı" ünvanına sahip 13 yaşındaki model: Kristina Pimenova.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova, hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Kristina, eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak, 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Mankenlik yaptığı ajansa kızını da getiren annesi, ajanstakilerin dikkatini çekmesi ile bazı çekimlerde küçük kızı kullanmaya başladı.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Küçük kızın olağanüstü yeteneğini farkeden ajans, kendisiyle sözleşme imzaladı.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

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Women Daily Magazine tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda yürüyor.

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

İşte dünyanın en güzel kızının son hali...

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

Dünyanın En Güzel Çocuğu Kristina Pimenova'nın Son Haline Bakın!

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