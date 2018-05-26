Dünyanın en güzel çocuğu Kristina Pimenova'nın son haline bakın!

Rus Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' ünvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanına sahip oldu. Şimdi 13 yaşındaki modelin peşinden birçok ünlü marka koşturuyor.

İşte "Dünyanın En Güzel Kızı" ünvanına sahip 13 yaşındaki model: Kristina Pimenova.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova, hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

Kristina, eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak, 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.

Mankenlik yaptığı ajansa kızını da getiren annesi, ajanstakilerin dikkatini çekmesi ile bazı çekimlerde küçük kızı kullanmaya başladı.

Küçük kızın olağanüstü yeteneğini farkeden ajans, kendisiyle sözleşme imzaladı.

Women Daily Magazine tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda yürüyor.

İşte dünyanın en güzel kızının son hali...