Dünyanın En Eski Su Kaynağı Bulundu

Kanadalı bilim adamları, bakır, çelik ve gümüş çıkarılan bir madenin 3 kilometre derinliğinde, en az 2 milyar yıldır bekleyen su kaynağı buldu.

KANADALI BİLİM ADAMLARI, BİR MADENDE 2 MİLYAR YILLIK SU KAYNAĞI BULDU

Kanadalı bilim adamları, bakır, çelik ve gümüş çıkarılan bir madenin 3 kilometre derinliğinde, en az 2 milyar yıldır bekleyen su kaynağı buldu.

Toronto Üniversitesinin yaptığı, ABD'nin San Francisco eyaletinde düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği sonbahar toplantısında tebliğ edilen çalışmaya göre, Kanada'daki bir madende 2013'te bulunan ve dünyanın en eski su kaynağı olarak bilinen 2,4 kilometre derinlikteki 1,5 milyar yıllık su kaynağından 500 bin yıl daha eski bir başka su kaynağı yine aynı madende keşfedildi.

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Barbara Sherwood Lollar, dünyanın en eski su kaynağının bulunduğu madende yaptıkları çalışma sonuçlarının, kendilerini daha derinlerde araştırma yapmaya sevk ettiğini belirtti.

Lollar, buldukları suda bir zamanlar yaşamış olan tek hücreli canlılardan kalma kimyasal izlerine rastladıklarını kaydederek, "Sudaki sülfata bakarak, geçmiş zamanlara ait hayat varlığının izlerini görmek mümkün. Sıvının içinde bir takım mikroorganizmalar tarafından üretilmiş olması muhtemel işaretler görüyoruz, ki bu işaretler tek bir gecede oluşmuş olamaz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lollar ayrıca, sıvının içindeki organizma izlerinin kendilerine bir "jeolojik zaman cetveli" sunabileceğini de belirtti.

Bu arada, söz konusu su kaynağı gibi yeryüzü kaynaklarında yapılan çalışmaların, güneş sisteminde başka nerelerde yaşam alanı kurulabileceğine dair ipuçları verebileceği de kaydedildi.