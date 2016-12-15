Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 06:23

Dünyanın En Eski Su Kaynağı Bulundu

Kanadalı bilim adamları, bakır, çelik ve gümüş çıkarılan bir madenin 3 kilometre derinliğinde, en az 2 milyar yıldır bekleyen su kaynağı buldu.

Dünyanın En Eski Su Kaynağı Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KANADALI BİLİM ADAMLARI, BİR MADENDE 2 MİLYAR YILLIK SU KAYNAĞI BULDU

 Kanadalı bilim adamları, bakır, çelik ve gümüş çıkarılan bir madenin 3 kilometre derinliğinde, en az 2 milyar yıldır bekleyen su kaynağı buldu.

Toronto Üniversitesinin yaptığı, ABD'nin San Francisco eyaletinde düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği sonbahar toplantısında tebliğ edilen çalışmaya göre, Kanada'daki bir madende 2013'te bulunan ve dünyanın en eski su kaynağı olarak bilinen 2,4 kilometre derinlikteki 1,5 milyar yıllık su kaynağından 500 bin yıl daha eski bir başka su kaynağı yine aynı madende keşfedildi.

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Barbara Sherwood Lollar, dünyanın en eski su kaynağının bulunduğu madende yaptıkları çalışma sonuçlarının, kendilerini daha derinlerde araştırma yapmaya sevk ettiğini belirtti.

Lollar, buldukları suda bir zamanlar yaşamış olan tek hücreli canlılardan kalma kimyasal izlerine rastladıklarını kaydederek, "Sudaki sülfata bakarak, geçmiş zamanlara ait hayat varlığının izlerini görmek mümkün. Sıvının içinde bir takım mikroorganizmalar tarafından üretilmiş olması muhtemel işaretler görüyoruz, ki bu işaretler tek bir gecede oluşmuş olamaz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lollar ayrıca, sıvının içindeki organizma izlerinin kendilerine bir "jeolojik zaman cetveli" sunabileceğini de belirtti.

Bu arada, söz konusu su kaynağı gibi yeryüzü kaynaklarında yapılan çalışmaların, güneş sisteminde başka nerelerde yaşam alanı kurulabileceğine dair ipuçları verebileceği de kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Su Kaynağı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü
AB'den Gümrük Birliği Açıklaması AB'den Gümrük Birliği Açıklaması
Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda...
Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor Japonya 9 Milyar Dolarlık Nükleer Santrali Kapatıyor
Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın Irak'ta Sığınmacı Kampında Yangın
İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline Yükseldi İngiltere’de Kamu Borcu Bin 655 Trilyon Sterline...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Regl Olduğu İçin Sürgün Edildi, Öldü

Haberi Oku