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Dünyanın En Eski İkinci Kayası Hindistan'da Çıktı

Ankara, 30 Mayıs 18 : Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

Dünyanın En Eski İkinci Kayası Hindistan'da Çıktı

Ankara, 30 Mayıs 18 : Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Dünyanın En Eski İkinci Kayası Hindistan'da Çıktı

 Hindistan'da bulunan 4 milyar 240 milyon yıllık kayanın dünyanın en eski ikinci kayası olduğu bildirildi.
New Straits Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en eski ikinci kayası Hindistan'da bulundu.
Hindistan, Çin ve Malezyalı jeologlar tarafından 8 yıl önce Hindistan'ın Odisha eyaletinde keşfedilen ve üzerinde araştırmalar yapılan kayanın 4 milyar 240 milyon yıllık olduğu belirtildi.

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Malezyalı Jeolog Rajat Mazumder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 yıldır üzerinde titizlikle yapılan çalışmalar sonucu kayada bulunan materyaller, 4 milyar 240 milyon yıllık olduğuna dair ip uçları verdi. Bu dünyada şimdiye kadar tespit edilen ikinci eski kaya örneğidir. Bu buluşlar bize dünyanın geçmişi ile ilgili bilgiler veriyor." dedi.
Dünyanın en eskisi olarak belirtilen 4 milyar 400 milyon yıllık kaya örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunmuştu.
 


Son Güncelleme: 30.05.2018 20:24
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