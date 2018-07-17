Dünyanın en eski ekmeği Ürdün’de bulundu...

EKMEK ÜRDÜN’DE 14 BİN YIL, TÜRKİYE’DE 9 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR



Yaban buğdayla arpayı alın, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırın, su ilave edin ve fırına verin. İşte bu, bilim insanlarına göre 14 bin yüzyıllık, dünyanın en eski ekmek tarifi.



Uzmanlar dünyanın en eski ekmeğinin düz bazlama şeklinde olduğunu ve tadının da bugünkü çok tahıllı ekmeklere benzediğini söylüyor. Atalarımız ekmeği kavrulmuş ete sarıp yiyormuş, dolayısıyla bu en eski ekmek olmanın yanı sıra, dünyanın en eski sandviçi de olabilir.



BBC'ye konuşan University College London'dan Profesör Dorian Fuller "Farklı ürünlerin karıştırılmasıyla yaratılan bir yiyecek olarak, elimizdeki en eski kanıtın bu olduğunu söyleyebiliriz. Pideleri var, ceylan kavurmaları var, bu da o zamanlar yemeklerde kullandıkları bir şey" dedi.



Ekmek uzun zamandır en temel gıdalarımızdan biri olmuştur. Ama ekmek yapımının geçmişine ilişkin bilgiler azdı.



Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'ye, 9 bin yıl öncesine dayandığına inanılıyordu. Ürdün'de 'Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılarda bulunan kalıntılar, ekme tarifinin 5 bin yıl daha eski olduğunu gösterdi.



Bilim insanları, her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfetti. Her bir binada yanmış ekmek kırıntıları bulundu.



Mikroskopla incelenen ekmek kırıntılarında taşlama, eleme ve yoğurulma belirtilerine rastlandı.



14 bin yıl öncesine ait Ürdün ekmeği tarifi:

Yaban buğdayı ve yaban arpasından un yap

Suda yetişen yabani bitkilerin köklerini hamur haline gelene kadar hasırotu veya tokmakla ez

Hamur veya bulamaç yapmak için suyla karıştır

Ateş çevresinde sıcak taş ocağı üstünde pişir



9 bin yıl öncesine ait Türk ekmeği tarifi:

Kültüre alınmış buğday ve arpadan un yap

Nohut veya mercimek gibi baklagiller ekle

Suyla karıştır

Fırında pişir



Araştırmacılar, ekmeğin herkesin bir araya geldiği kutlamalarda veya ziyafetlerde yapıldığını düşünüyor. Çiftçiliği başlatan adımının da ekmek üretimi için ekilen tahıllar olabileceği düşünülüyor.



