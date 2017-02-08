Dünyanın En Büyük Su Altı Heyelan Sahası Keşfedildi

Avustralya'da bilim adamları, Büyük Bariyer Resifi yakınlarında dünyanın en büyük su altı toprak kaymasının kalıntılarını keşfetti.

James Cook Üniversitesi araştırmacıları, ülkenin kuzey batısındaki Queensland eyaleti açıklarında okyanus tabanında 32 milyon kilometre küp hacminde bir toprak kayması sahası buduklarını açıkladı.

"Gloria Tümsekleri" olarak adlandırılan sahanın en az 300 bin yıl önce yaşanan dev bir toprak kayması sonucunda oluştuğu belirtildi.

Eyaletin kuzeyindeki sahil şehri Innisfail'in 75 kilometre açığında Avustralya Ulusal Deniz Araştırma Kurumuna ait Southern Surveyor araştırma gemisiyle incelemeler yapan araştırma ekibi, geniş kumul tabaklardan oluşan tümseklerin okyanusun bin 350 metre derinine yayıldığını kaydetti.

Araştırmaya önderlik eden Dr. Robin Beaman, Büyük Bariyer Resifi ve çevresinin 3 boyutlu dip haritasını çıkarırken, her biri 100 metre derinliğinde ve 3 kilometre genişliğinde kum bloklarına rastladıklarını ifade etti.

Tabakalar içinden çıkarılan en eski mercan fosillerinin yaklaşık 300 bin yıllık olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, dolayısıyla kumulları yaratan toprak kaymasının daha eski olması gerektiğini vurguladı.