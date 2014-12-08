Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi İlk Seferine Çıktı

400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİYE 19 BİN 100 KONTEYNER YÜKLENEBİLİYOR

Dünyanın en büyük konteyner gemisi "CSCL Globe" Çin'in Şanghay şehrinden ilk seferine çıktı.

Çin Nakliye Konteyner İşletmesi'nden (CSCL) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük konteyner gemisi "CSCL Globe", ilk seferini gerçekleştirmek üzere Şanghay'dan Avrupa'ya doğru hareket etti.

Şanghay'daki Yengşan limanından ilk seferine çıkan geminin Avrupa'ya ulaşmadan önce Çin'in doğusundaki Ningbo limanına, oradan da Singapur'a uğrayacağı belirtildi.

Güney Koreli Hyundai Ağır Sanayi Şirketi tarafından üretilen yük gemisinin 400 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olduğu, saatte 43 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük gemisi olarak bilinen Danimarkalı denizcilik ve liman işletmesi grubu Maersk'e ait yük gemisinin 18 bin konteyner taşıma kapasitesini egale eden CSCL şirketinin yeni gemisine 19 bin 100 konteyner yüklenebildiği açıklandı.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'e atıfta bulunularak bu yük gemisine de "gemicilik sektörünün A380'i" lakabının verildiği ifade edildi.

Aynı anda 200 milyon tablet bilgisayar taşıyabilen geminin, sıradan yük gemilerine göre yaklaşık yüzde 20 enerji tasarrufu sağladığı ve 30 bin ton karbon emisyonunu salınımını azaltabildiği kaydedildi.