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Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti

Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti

07 Ekim 2018 Pazar 08:50
Dünyanın En Büyük Balık Pazarı Tsukiji Tarihi Mekanına Veda Etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan, dünyanın en büyük deniz ürünleri ve balık pazarı olarak bilinen "Tsukiji", yeni lokasyonuna taşınmak için 83 yıllık tarihi mekanına veda etti.

Turist ziyaretine eylül ayında kapanan Tsukiji Balık Pazarı'nda, meşhur "tuna balığı açık attırması" son kez bu sabah yapıldı.

Tsukiji, 11 Ekim perşembe günü yeni yeri olan Toyosu'da açılacak.

1935 yılından itibaren aynı yerde hizmet veren Tsukiji Balık Pazarı, yüzlerce çeşit balık ve deniz ürünlerinin satıldığı dünyanın en büyük balık pazarı olarak biliniyor. Japonya ve Tokyo'nun simgelerinden birisi haline gelen Tsukiji ve çevresindeki restoranları, her gün binlerce turist ziyaret ediyor.

Yapay bir ada olan Toyosu'ya taşınacak olan Tsukiji Balık Pazarı'nın taşınma işlemi uzun süredir gündemde olsa da çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmişti. Son olarak Toyosu adası zemininde çeşitli zehirli maddelerin keşfedilmesi gibi nedenlerden ötürü 2016 yılında planlanan taşınma 2018 yılı ekim ayına ertelenmişti.
 

Son Güncelleme: 07.10.2018 11:52
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