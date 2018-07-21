Dünyanın En Azılı Suçlusu Charles Bronson, Eşinin Skandal Tatil Fotoğraflarını Görünce Boşanma Kararı Aldı

İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak kabul edilen Charles Bronson, oyuncu eşi Paula Williamson'ın iki erkekle çekilen tatil fotoğraflarının basına sızması sonrası boşanma kararı aldı.

Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İİspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıktı. Coronation Street'in oyuncusu Williamson'ın iki erkekle çekilen samimi görüntüleri İngiltere'de ses getirdi. Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.

HAPİSHANEDEN EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti. Hayatının uzun bir dönemini demir parmaklıklar ardında geçirmiş olmasına rağmenCharles Bronson daha önce iki kez evlendi ve bir kez de nişanlandı.

"APTALCA BİR HATA YAPTIM"

Paula Williamson ise, The Sun gazetesine "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi