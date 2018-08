Dünyanın dört bir yanında Trump merkezli kriz depremi

ABD Başkanı Donald Trump, görevine başlayalı yalnızca 18 ay oldu. Ancak bu kısa sürede, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkeyle çok sayıda krize yol açtı.

Çin’den Meksika'ya, Kanada'dan Venezuela’ya dünyanın dört bir yanı 2 seneye yakın süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın sebep olduğu krizlerle boğuşuyor. Türkiye’den Almanya'ya, Çin’den Avrupa Birliği'ne (AB) dünyanın bütün coğrafyalarında Trump kaynaklı krizler yaşandı.

İlk kriz yaratan icraati Meksika ve Müslümanlara karşı

Trump’ın kriz yaratan ilk icraatları Meksika ve Müslümanlara karşı oldu. ABD Başkanı öncelikle Suriye’den gelecek mültecilere kapıları kapattı. İran, Libya, Somali, Suriye, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarının vizelerini askıya aldı. Bu ülke vatandaşlarına seyahat yasağı uygulanmasına yönelik kararnameye imza attı. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri karara tepki gösterdi.Trump’ın ilk kriz çıkardığı ülkelerden birisi de komşusu Meksika. Trump'ın seçim sürecinde en büyük vaadi Meksika sınırına duvar örmekti. Göreve gelir gelmez de duvar örülmesini öngören “sınır güvenliği kararnamesini” imzaladı. 3 bin 200 kilometrelik duvarın yapımı için kolları sıvadı.

Tepki çeken "Sıfır Tolerans" politikası

Meksika’yla bir kriz de yasa dışı göçmenlerle ilgili yaşandı.

ABD Başkanı Trump'ın izlediği göçmenlere "sıfır tolerans" politikası sonucu, göçmenlerle çocuklarının birbirinden ayrıldığı, hatta kafeslerde tutulduğu görüntüler insanlık tarihine birer kara leke olarak geçti.

İran'la nükleer anlaşma krizi

Trump, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde nispeten düzeltilen İran’la ilişkileri de alt üst etti. Trump yönetimi İran’la yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildi. Nükleer anlaşmaya taraf diğer 5 ülkenin tüm itirazlarına karşın Trump kararından geri adım atmadı.

ABD, İran’a karşı yeniden yaptırımları hayata geçirmeye başladı. İran’a karşı yaptırım uygulamayacağını açıklayan müttefiklerine de yaptırım tehditleri savurdu.

Kuzey Kore ile savaşın eşiğinden dönüldü

Trump döneminde Kuzey Kore’yle de tansiyon hiç olmadığı kadar yükseldi.

Görevinin ilk aylarında Kuzey Kore'ye "öfke ve ateş" vadeden ABD Başkanı Trump, Pyongyang'a karşı askeri seçeneklerin masada olduğunu vurgulayınca savaşın eşiğinden dönüldü. Kuzey Kore liderine Twitter'dan "roket adam" lakabı taktı. Krizi ancak konunun doğrudan muhatabı olan Güney Kore engelleyebildi.

"Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın BM'de konuşmasını duydum. Eğer o küçük roket adamın düşünceleri yankılanmaya devam ederse, daha fazla etrafta olmayacaklar."

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!