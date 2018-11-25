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“Dünyanın akciğerleri” alarm veriyor!

"Dünyanın akciğerleri" olarak anılan Amazon ormanlarında, bir yılda Londra'nın 5 katı büyüklüğünde bir alanda ağaçların kesildiği bildirildi.

“Dünyanın akciğerleri” alarm veriyor!

"Dünyanın akciğerleri" olarak anılan Amazon ormanlarında, bir yılda Londra'nın 5 katı büyüklüğünde bir alanda ağaçların kesildiği bildirildi.

25 Kasım 2018 Pazar 09:41
“Dünyanın akciğerleri” alarm veriyor!

BBC’nin haberine göre, Brezilya hükümeti, uydu görüntülerinin, Ağustos 2017-Temmuz 2018 tarihlerinde Amazon ormanlarında 7 bin 900 kilometrekarelik alanın tahrip edildiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çekilirken, ağaç kesiminin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında arttığı belirtildi.

Brezilya Çevre Bakanı Edson Duarte, ağaçların yasadışı kesiminin ormanı tahrip ettiğini bildirdi.

Brezilya’nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında, orman tahribatına verilen cezaları sınırlandırma ve çevre ajansının yetkisini zayıflatma sözü vermişti.

Dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Amazon bölgesinin büyük bölümü Brezilya sınırları içinde bulunuyor. 

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