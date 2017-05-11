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11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Dünyadan Kısa Kısa

Hindistan'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.. Yemen'in Lahec ilinde uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısında 6 Husinin öldürüldüğü bildirildi.. Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Mefrak ilinin Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdüğünü duyurdu

Dünyadan Kısa Kısa
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HİNDİSTAN'DA DÜĞÜN SALONUNUN DUVARI ÇÖKTÜ: 24 ÖLÜ

Yeni Delhi, 11 Mayıs 17 : Hindistan'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi. Racastan eyaletine bağlı Bharatpur bölgesi sulh yargıcı N.K. Gupta, gazetecilere yaptığı açıklamada düğün salonunun bahçesinde yemek yiyen konukların, aniden çıkan kum fırtınasından kaçmak için içeri girmeye çalıştığı sırada 32 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki duvarın çöktüğünü belirtti. Enkaz altında kalan 24 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Anil Tank, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti. Kum fırtınasının enerji hatlarına zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altındakileri çıkarmak için yürütülen çalışmaları olumsuz etkiledi.

İRAN, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR

İran'da reformist siyasetçilerin önde gelenlerinden Mustafa Tacizade, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin gelecekte İran'ın dini liderinin kim olacağını etkileyeceğini söyleyerek, o nedenle bu seçimin İran'ın geleceğini de etkileyeceğini söyledi. Başkent Tahran'da Reform Hareketi Platformu tarafından düzenlenen "Ruhani Hükümeti Döneminde Özgürlük ve Adalet" konulu konferansta konuşan Tacizade, 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecekte ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek kişinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ülkede kalkınma hareketinin Ruhani döneminde önemsendiğini dile getiren Tacizade, kalıcı kalkınma için özgürlüklerin genişletilmesi gerektiğini belirtti. Hasan Ruhani hükümeti döneminde devletin güvenlik devletinden siyasi devlete doğru yöneldiğini dile getiren Tacizade, "Mahmud Ahmedinejad döneminde özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildi. Siyasi faaliyetler durdurulmuştu. Ruhani döneminde ise siyasi faaliyetlerde çeşitlilik arttı. Sivil örgütlenme ve basın yayın alanındaki özgürlüklerde önceki dönemlere göre gözle görülür ilerleme kaydedildi" ifadesini kullandı. Seçimleri protesto etmeye davet eden aşırı reformist hareketleri eleştiren Tacizade, İran'daki tüm siyasi yapıları oy vermeye davet etti.

YEMEN'DEKİ HAVA SALDIRISINDA 6 ÖLÜ KİŞİ ÖLDÜ

Yemen'in Lahec ilinde uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısında 6 Husinin öldürüldüğü bildirildi. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri Lahec ilinin El-Kabita ilçesinde Husi militanların konuşlandığı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 militanın öldürüldüğünü aktaran kaynaklar, örgüte ait 14,5'lik kalibre top mermisi ile ısı güdümlü füzenin de imha edildiği bilgisini verdi.

ÜRDÜN, SURİYE SINIRINDA İNSANSIZ KEŞİF UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Ürdün ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Mefrak ilinin Suriye sınırında insansız keşif uçağı düşürdüğünü duyurdu. Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün sınırına yaklaşmakta olan insansız keşif uçağının, orduya ait F16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Sınıra yaklaşmakta ısrar eden insansız keşif uçağı, angajman kuralları gereği düşürülmüştür" ifadesine yer verildi. Düşürülen uçağın incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına götürüldüğü kaydedilirken, kime ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.

(AA-RÇ/FEZ)

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