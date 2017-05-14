Dünyadan Gelişmeler

PAKİSTAN'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

ENDONEZYA VE ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI, GÜNEY ÇİN DENİZİ VE KORE YARIMADASI SORUNUNU GÖRÜŞTÜ

İSRAİL'DEKİ İSLAMİ HAREKET'İN KURUCUSU DERVİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Peşaver, 14 Mayıs 17 : Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kurram aşiretler bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kamu görevlisiyle korumasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkili Irfan Han, Afganistan sınırındaki Olay Cheena'da resmi araçla seyahat eden arşiv memuru Sarfaraz Hüseyin ve silahlı koruması Mümtaz Hüseyin'in aracına ateş açıldığını ifade etti.

Memur ve korumasının olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyleyen Han, saldırganların kaçtığını belirtti.

Öte yandan, Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yol kenarına yerleştirilen bombanın paramiliter birliklerin geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralananlar oldu.

Her iki saldırıyı da Leşker-i Cangvi adlı örgüt üstlendi.

ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI MARSUDİ ÇİN'DE

Endonezya ve Çin dışişleri bakanları, Güney Çin Denizi ve Kore Yarımadası sorununu görüştü.

Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Çin'de bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Pekin'de yaptığı görüşmede, Güney Çin Denizi ve Kore Yarımadası meselesinde bölgede güvenlik ve istikrarı korumak için önceliklerinin tansiyonu azaltmak olduğunu belirtti.

Görüşmede, nükleer silahlanma ve füze denemelerine karşılık Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına saygı duyması gerektiğinin altını çizen Marsudi, bu sorunun çözümü konusunda herkesin barışçıl görüşmelere katılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Marsudi, Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de Kuzey Kore ile diyalog sözü verdiğini hatırlatarak, bu söylemin, bölgedeki gerilimi azaltma yolunda iyiye işaret ettiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi sorununa ilişkin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) faaliyetlerine de değinilen görüşmede taraflar, ASEAN'ın bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının ileriye dönük olumlu sonuçlar doğuracağı konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Diğer yandan Marsudi, güvenlik, denizcilik, turizm, ticaret ve yatırım gibi alanları içeren Endonezya-Çin kapsamlı stratejik ortaklığında tamamlanan eylem planı çerçevesinde iki ülkenin özellikle terörizm, insan kaçakçılığı ve yasa dışı balıkçılık ile mücadelede iş birliğinin daha da artacağını ifade etti.

İSRAİL'DEKİ İSLAMİ HAREKET'İN KURUCUSU DERVİŞ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'deki İslami Hareket'in kurucusu Şeyh Abdullah Nimr Derviş'in 68 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İslami Hareket'in Güney Kanadı Başkanı Hammad Ebu Deabis, yaptığı yazılı açıklamada, "68 yaşındaki İslami Hareketi'n kurucusu Şeyh Abdullah Nimr Derviş'in bu sabah ruhunu teslim ettiğini" aktardı.

Bu kayıp nedeniyle İslami Hareketin tüm Filistin halkının, İslam ve Arap alemine baş sağlığı dileklerinde bulunduğunu belirten Ebu Deabis, Derviş'in naaşının bugün Kefr Kasım kentinde defnedileceğini kaydetti.

Derviş'in hareketi yetmişlerin başında kurduğunu söyleyen Ebu Deabis, "Yıllarca kaldığı işgal hapishanelerinden İslama davet yolunu tamamlamak için çıkan Derviş, 1998'e kadar harekete başkanlık yaptı. Şeyh Derviş, Hamas'ın kurucusu Ahmed Yasin gibi Hasan el-Benna ekolüne hep sadık kaldı" ifadelerini kullandı.

Derviş, 1971 yılında İslami eğilimli liderlerle birlikte, Hasan el-Benna'nın Mısır'da kurduğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın ilkelerini benimseyen İslami Hareketi kurdu.

İsrail'deki Araplar parlamento seçimlerine aday gösterme konusunda kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmıştı. Raid Salah liderliğindeki grup seçimleri boykot etme taraftarıyken, hareketin güney kanadı seçimlere katılmayı savunuyordu. Güney Kanadı'nın şu anda İsrail parlamentosunda temsilcisi bulunuyor.

(AA-RÇ/HÖ)