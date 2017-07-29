Dünyadan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve gayriresmi danışmanlarından Ivanka Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimciliğinin artırılması" konusunu görüştü.

TRUMP, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE KIZI IVANKA TRUMP, BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

ETİYOPYA’DAKİ KABİLE ÇATIŞMASINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ

YEMEN'DE, NİSAN AYINDAN BU YANA, 2 BİNE YAKIN KİŞİ KOLERADAN HAYATINI KAYBETTİ

YUNANİSTAN'DA ESKİ BAKANA KARA PARA AKLAMAK SUÇUNDAN CEZA

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve gayriresmi danışmanlarından Ivanka Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimciliğinin artırılması" konusunu görüştü.

Ivanka Trump, babasının New York'un Long Island bölgesinde bulunduğu sırada, Manhattan'daki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Guterres ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ivanka Trump'ın Guterres ile görüşmesinde, Dünya Bankası'nın kadın girişimciliğini geliştirmek için sunduğu ekonomik kolaylıkların artırılması konusu ele alındı.

TRUMP, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Trump ve II. Abdullah'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki lider de tansiyonun düşürülmesi konusunda harcanan çabaların ve bu noktada ilerleme katedilmesinin teşvik edici olduğunu söylediler.” ifadesi kullanıldı.

Trump’ın Ürdün’ün bölge güvenliğinde önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada iki liderin yakın temasta olmaya devam edecekleri belirtildi.

Diğer taraftan Ürdün’ün Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iki liderin Kudüs’teki olayları konuştuğu ifade edildi. Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Kral Abdullah, ABD Başkanı’nın desteği ve Amerikan yönetiminin Mescid-i Aksa/ Haremi Şerif krizinin çözümünde oynadığı rolden dolayı memnuniyetini ifade etti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ETİYOPYA’DAKİ KABİLE ÇATIŞMASINDA 13 KİŞİ ÖLÜ

Etiyopya’nın güneyindeki Guji ve Koore kabilesi arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları Eyaleti Sözcüsü Solomon Hailu, ülkenin resmi haber ajansı ENA’ya yaptığı açıklamada, iki kabile arasında çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin ateşe verildiğini ifade etti.

Bölgedeki olayların yatıştığını ve şiddete sebep olan kişilerin gözaltına alındığını vurgulayan Hailu, yetkililerin harap olan alanlarda yeniden onarım çalışmalarına başladığını kaydetti.

YEMEN'DE, NİSAN AYINDAN BU YANA, 2 BİNE YAKIN KİŞİ KOLERA SALGININDAN HAYATINI KAYBETTİ

Yemen'de, Kolera salgınının başladığı günden bu yana bin 889 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkede hastalığın ilk ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana bin 889 kişi yaşamını yitirdi.

Hastalığın ülkenin 22 ilinden 21'inde can aldığı belirtilen raporda, Hacce ilinin 358 ölüm vakasıyla hastalıktan en çok etkilenen yer olduğu ifade edildi.

Hacce'nin ardından 240 vakayla İbb, 222 vakayla El-Hudeyde'nin geldiği kaydedilen raporda, tahliller sonucunda hastalığa yakalandığı kesinleşen kişi sayısının 678 olduğu belirtildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA ESKİ BAKANA KARA PARA AKLAMAK SUÇUNDAN CEZA

Yunanistan’da, eski Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tasos Mandelis rüşvet almak ve kara para aklamaktan 8 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Atina Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz yargılanan Mandelis'e rüşvet almak ve kara para aklamaktan 8 yıl, yardımcıları İlias Georgiyu'ya 12 yıl ve Aristidis Mandas'a da 3,5 yıl hapis cezası verildi.

Yaklaşık 6 ay süren davada, Mandelis ve iki yardımcısının iyi halleri göz önünde bulundurularak, tekrar suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşması ve zararın giderilmesi şartıyla cezaları ertelendi.

Mandelis ve iki yardımcısı, aynı suçu bir daha işlemeleri durumunda hapis cezalarını çekmek zorunda kalacak.



