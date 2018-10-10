Dünyadan Haberler

ÇİN’DE 80 MİLYON YILLIK DİNOZOR YUMURTASI FOSİLLERİ BULUNDU



BOSNA HERSEK'TE PETROL RAFİNERİSİNDE PATLAMA



NİJERYA'DAKİ KOLERA SALGINI… SON BİR AYDA ÖLENLERİN SAYISI 68’E ÇIKTI



FRANSIZLARIN YÜZDE 81'İNE GÖRE EN İDEALİ "KÖY HAYATI”

Hindistan'da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

BBC'nin Hindistan basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

NİJERYA'DAKİ KOLERA SALGINI

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bölgede kolera salgınında son bir ayda ölenlerin sayısı 68'e çıktı.

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletinde geçen aydan bu yana 4 bin 396 kolera vakası tespit edildiği, 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının eyalete bağlı 11 bölgede yayıldığı kaydedilen açıklamada, salgın ile mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı ifade edildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı kaynaklardan karşılıyor.

ÇİN’DE 80 MİLYON YILLIK DİNOZOR YUMURTASI FOSİLLERİ BULUNDU

Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinde 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi. Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesi’ne gönderildi.

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, konuya ilişkin yumurta fosillerinin 80 milyon yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.

Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

BOSNA HERSEK'TE PETROL RAFİNERİSİNDE PATLAMA

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrinde bulunan petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Bosanski Brod Belediye Başkanı Ilija Jovic, yerel basına yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile dün akşam 21.30 sularında meydana geldiğini ifade ederek, bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Patlamanın ardından rafineride yangın çıktığını kaydeden Jovic, patlama yaşanan alanda yaralıların olduğunu aktardı.

Doboj polisi de Bosanski Brod'daki emniyet güçlerinin patlama bölgesine gittiklerini aktararak, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın şiddetinin Bosanski Brod'la sınır olan Hırvatistan'ın Slavonski Brod şehrinde de hissedildiği ve rafineriden yükselen alevlerin buradan da görüldüğü kaydedildi.

İki şehirde yaşayan halkın son derece tedirgin olduğu ifade edilirken, vatandaşların "Deprem olduğunu sandık ancak patlama olduğunu öğrendik. Korkunç." sözlerine yer verildi.

NİJERYA'DAKİ KOLERA SALGINI…SON BİR AYDA ÖLENLERİN SAYISI 68’E ÇIKTI

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusundaki bölgede kolera salgınında son bir ayda ölenlerin sayısı 68'e çıktı.

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletinde geçen aydan bu yana 4 bin 396 kolera vakası tespit edildiği, 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının eyalete bağlı 11 bölgede yayıldığı kaydedilen açıklamada, salgın ile mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı ifade edildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı kaynaklardan karşılıyor.

FRANSIZLARIN YÜZDE 81'İNE GÖRE EN İDEALİ "KÖY HAYATI"

Fransa'da yapılan bir anketin sonucuna göre, Fransızların çoğunluğu köy hayatını "en ideal hayat" olarak görüyor.



Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından "Familles rurales" adlı dernek ve France Info radyosu için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, Fransızların yüzde 81'i köy hayatının ideal bir yaşam olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 19'u yaşam ve iş yeri olarak şehir hayatını seçerken, sadece yüzde 5'lik bir oran köy hayatından uzaklaşmak istediğini ifade etti.

Buna rağmen Fransızlar, kamu hizmetleri, iş ve ulaşım imkanlarının eksikliği nedeniyle köy hayatının "yaşamak için bir engel teşkil ettiğini" savundu.

Ankette, Fransızların yüzde 46'sı köy hayatının sosyoekonomik sorunları beraberinde getirdiği belirtilirken, köy hayatını yaşayanların yüzde 62'si köyde yaşamanın "kaliteli bir hayat şekli" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

