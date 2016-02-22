Dünyadaki Silah İthalatı Raporu Açıklandı

STOCKHOLM ULUSLARARASI BARIŞ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ RAPORU, ABD VE RUSYA'NIN 2011-2015'TE DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİLERİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU

ÇİN'İN 2011-2015 YILLARI ARASINDAKİ SİLAH İHRACATI, 2006-2010 DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 88 ARTTI

AZERBAYCAN'IN DA SİLAH İTHALATI, 2006-2010 YILLARINA NAZARAN 2011-2015'TE YÜZDE 217 YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Asya ve Ortadoğu'da silah ithalatının arttığını, ABD ve Rusya'nın, dünyanın en büyük silah tedarikçileri olduğunu açıkladı.

SIPRI tarafından yayımlanan uluslararası silah transferleriyle ilgili rapora göre, uluslararası silah transfer hacminde, 2011-2015 döneminde 2006-2010 dönemine göre yüzde 14'lük artış görüldü.

Dünyada 2011 ila 2015 yıllarında en büyük silah ithalatçısı 10 ülkeden 6'sı Asya ve Okyanusya'da yer alırken, Hindistan küresel silah ithalatında yüzde 14'lük paya sahip oldu.

Hindistan'ı, yüzde 4,7 ile Çin, yüzde 3,6 ile Avustralya, yüzde 3,3 ile Pakistan, yüzde 2,9 ile Vietnam ve yüzde 2,6 ile Güney Kore takip etti.

Raporda, Asya ve Okyanusya ülkelerinin silah ithalatını 2006-2010 dönemine göre yüzde 26 artırdığına dikkat çekilirken, 2011-2015 yılları arasındaki küresel ithalatın yüzde 46'sının bu ülkelere yapıldığı kaydedildi.

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı kıdemli araştırmacılarından Siemon Wezeman, "Çin, ithal ettiği ve yurt içinde ürettiği silahlarla askeri yeteneklerini genişletmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Vietnam'ın silah ithalatını yüzde 699 artırdığını belirten Wezeman, Hindistan, Vietnam ve Japonya gibi komşu ülkelerin askeri güçlerini kuvvetlendirdiğini kaydetti.

ORTADOĞU'DA SİLAH İTHALATI ARTIŞTA

SIPRI'nin raporunda, Ortadoğu ülkelerinde silah ithalatının 2011-2015 döneminde 2006-2010 dönemine göre yüzde 61 arttığı belirtildi.

Raporda, 2006-2010 dönemine göre silah ithalat hacmini yüzde 275 artıran Suudi Arabistan'ın 2011-2015 yılları arasında dünyanın ikinci en büyük silah ithalatçısı olduğu bildirildi.

Aynı zaman diliminde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde silah ithalatında yüzde 35, Katar'da ise yüzde 279 artış görüldü.

Mısır'ın silah ithalatı 2011-2015 döneminde 2006-2010 dönemine göre yüzde 37 arttı.

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı'nın diğer bir kıdemli araştırmacısı Pieter Wezeman, "Arap devletleri tarafından kurulan koalisyon, ABD ve Avrupa menşeli gelişmiş silahları Yemen'e yığıyor" açıklamasında bulundu.

ABD, SİLAH İHRAÇ EDEN ÜLKELER ARASINDA AÇIK ARA ÖNDE

Rapora göre, ABD yüzde 33'lük payıyla 2011-2015 dönemi silah ihracatında başı çekiyor.

ABD'nin büyük silah ihracatının da 2006-2010 dönemine nazaran yüzde 27 arttığı kaydedilen raporda, büyük silah ihracatını 2011-2015 döneminde yüzde 28 artıran Rusya'nın son 5 yıldaki küresel ihracatın yüzde 25'ini elinde tuttuğu ifade edildi.

Raporda, Çin'in 2011-2015 dönemindeki büyük silah ihracatının ise 2006-2010 dönemine kıyasla yüzde 88 artış gösterdiği vurgulandı. Aynı dönemlerde Fransa'nın silah ihracatı yüzde 9,8 yükseldi, Almanya'nın ihracatı ise yarıya düştü.

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Yöneticisi Dr. Aude Fleurant, "Bölgesel çatışmalar ve gerilim devam ederken ABD, kayda değer payıyla küresel silah tedarikçisi liderliğini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fleurant, "Son 5 yılda 96 farklı devlete büyük silah satan veya bağışlayan ABD'nin silah endüstrisi, büyük siparişleri de bekliyor. Bu siparişler arasında 9 devlet için 611 F-35 savaş uçağı da bulunuyor" ifadesini kullandı.

SIPRI raporunda, 2006-2010 ve 2011-2015 dönemleri arasında Afrika ülkelerinin silah ithalatının yüzde 19 arttığı ve Cezayir ve Fas'ın kıtada yapılan silah ithalatının yüzde 56'sını elinde tutarak bölgedeki en büyük silah ithalatçısı olmayı sürdürdükleri kaydedildi.

Ekonomik sınırlamalar nedeniyle sahra altı Afrika ülkelerinin çoğu 2011-2015 yıllarında, silahlı çatışmalara girmelerine rağmen, düşük hacimde silah ithal etti.

Raporda, Meksika'nın silah ithalatının 2006-2010'e nazaran 2011-2015 döneminde yüzde 331, Azerbaycan'ın yüzde 217, Irak'ın ise yüzde 83 yükseldiği belirtildi.

Fransa'nın 2015'te aralarında Rafale tipi savaş uçağının da olduğu birçok büyük silah için ihracat sözleşmesi imzaladığına dikkat çekilen raporda, Avrupa ülkelerinin ithalatının ise 2011-2015'te yüzde 41 artış gösterdiği ifade edildi.