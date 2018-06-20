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Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı

Dünya genelindeki milyoner ve milyarder kişilerin toplam servetinin geçen sene itibarıyla 70 trilyon doları aştığı bildirildi.

Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı

Dünya genelindeki milyoner ve milyarder kişilerin toplam servetinin geçen sene itibarıyla 70 trilyon doları aştığı bildirildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 06:08
Dünyadaki milyonerlerin toplam serveti 70 trilyon doları aştı

Dünya genelindeki milyoner ve milyarder kişilerin toplam servetinin geçen sene itibarıyla 70 trilyon doları aştığı bildirildi.

Fransa'daki danışmanlık hizmeti şirketi Capgemini tarafından hazırlanan 2018 Dünya Servet Raporu'na göre, dünyada en az 1 milyon dolar ile "yüksek varlığa sahip" olarak tanımlanan bireylerin toplam servetinin geçen yıl 70 trilyon doları aştığı belirtildi.
Milyoner ve milyarderlerin toplam servetinin ilk kez 2017 yılında 70 trilyon doların üzerine çıktığı vurgulanan raporda, bu miktarın 2016'ya kıyasla yüzde 10,6 artış gösterdiği kaydedildi.
Dünya genelinde milyoner birey sayısı ve servet artışında Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinin başı çektiği aktarılan raporda, bu bölgelerde en az 1 milyon dolara sahip yeni 1,2 milyon bireyin geçen sene ortaya çıktığı bilgisine yer verildi.

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Raporda, ABD, Japonya, Almanya ve Çin'in geçen sene en az 1 milyon dolara sahip bireylerin yüzde 61,2'sini barındırdığı, dünya genelinde yeni milyoner olanların yüzde 60,2'sinin de bu ülkelerden çıktığı ifade edildi.
Ayrıca raporda, dünya genelindeki milyoner ve milyarderlerin toplam servetinin 2025 yılında 106 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 09:29
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