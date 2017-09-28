Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 09:50

Dünyada Yaklaşık 250 Milyon Kişi Türkçe Konuşuyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, &#34;Türkçe, dünyada en çok konuşuru bulunan beşinci büyük dildir. Türkçe'nin bugün dünyada aşağı yukarı 250 milyon konuşuru vardır.&#34; dedi.

Dünyada Yaklaşık 250 Milyon Kişi Türkçe Konuşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

TÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. GÜNŞEN: "TÜRKÇE, DÜNYADA EN ÇOK KONUŞURU BULUNAN BEŞİNCİ BÜYÜK DİLDİR. TÜRKÇE'NİN BUGÜN DÜNYADA AŞAĞI YUKARI 250 MİLYON KONUŞURU VARDIR"     

Edirne, 28 Eylül 17 : Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, "Türkçe, dünyada en çok konuşuru bulunan beşinci büyük dildir. Türkçe'nin bugün dünyada aşağı yukarı 250 milyon konuşuru vardır." dedi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği "akademi" çalışmaları kapsamında, "Türk Dil Bayramı-Dünya Dili Türkçe" konferansı düzenlendi. 

Günşen, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yaptığı konuşmada, insan hayatı ve millet için dilin vazgeçilmez kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Zenginliğiyle diğer dillere göre Türk dilinin öneminin büyük olduğunu belirten Günşen, "Dünyada binlerce dilden söz edebiliriz. Bir ortalama alırsak üç binden aşağıya düşmeyecek sayı verebiliriz. Bu kadar çok dil var dünyada. Bunların elbetteki hepsi kıymetli, hepsi saygıya değerdir. Dolayısıyla bunların her birini konuşanları bilmeli ve sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

Dilin milletleri oluşturan bağların en güçlülerinden olduğunu ifade eden Günşen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün, 'Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir' cümlesi çok önemlidir. İnsan kalpsiz ve zihinsiz yaşayamaz. O halde dil olmadan milletlerin yaşaması, dünden bugüne, bugünden geleceğe akması söz konusu değildir. Dolayısıyla milletleri sıradan insan yığınları halinden millet seviyesine yücelten, yükselten değerler din, dil, tarih, edebiyat, inanışlardır. Bunların hepsine kültür diyoruz. Dilin aynı zamanda kültüre ayna olma özelliği de vardır."

Türkçe'nin millattan önceki yıllara uzanan bir geçmişinin olduğunu anlatan Günşen, "Türkçe, dünyada en çok konuşuru bulunan beşinci büyük dildir. Türkçe'nin bugün dünyada aşağı yukarı 250 milyon konuşuru vardır. Türkçe, doğudan batıya Çin Seddi'ne, Sibirya'dan Hindistan'a ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada konuşulan bir dildir. Bu coğrafyadapekçok Türk dili kolu vardır." dedi.

"TÜRKÇE ASİMİLE EDİLMEDEN KULLANILMALI"

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan insanların olduğunu belirtti. Türkçe'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Çalışkan, Türkçe'nin gelişimi ve gelecek nesillere doğru aktarılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bulgar TÜ öğrencisi Özlem İbrahim, Türkiye'de eğitim aldığı sürede dilini geliştirdiğini ifade etti. Bulgaristan'da, Türkçe'yi yanlış kullananları uyardığını anlatan İbrahim, Türçe'nin doğru aktarılması ve telaffuz edilmesine gayret gösterdiğini söyledi.

Kosovalı TÜ öğrencisi Davut Kazaz ise Türkçe'nin Balkanlar'da da asimile edilmeden kullanılması gerektiğini söyledi.

Konferansın ardından katılımcılara Türkçe sözlük ve Türk bayrağı hediye edildi.

(AA/AK/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5.4 Büyüklüğünde Deprem 5.4 Büyüklüğünde Deprem
Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı
Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi! Ülkesi Tarafından Tanrıça İlan Edildi!
Uçak Düştü: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti Uçak Düştü: Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti
Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye...
Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

5.4 Büyüklüğünde Deprem

Haberi Oku