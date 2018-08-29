banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
248.839
DOLAR
6.4214
STERLİN
8.3607
EURO
7.5136
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
Mağusa’da casus operasyonu
MAĞUSA'DA CASUS OPERASYONU
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Dünyada 4 Milyon Mülteci Çocuk Okula Gidemiyor

BM, DÜNYA GENELİNDE 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİMDEN MAHRUM OLDUĞUNU DUYURDU 

Dünyada 4 Milyon Mülteci Çocuk Okula Gidemiyor

BM, DÜNYA GENELİNDE 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİMDEN MAHRUM OLDUĞUNU DUYURDU 

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
Dünyada 4 Milyon Mülteci Çocuk Okula Gidemiyor
BM, DÜNYA GENELİNDE 4 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİ ÇOCUĞUN EĞİTİMDEN MAHRUM OLDUĞUNU DUYURDU 
Cenevre, 29 Ağustos 18 : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dünyadaki 4 milyondan fazla mülteci çocuğun okula gitme imkanı bulamadığını bildirdi.
BMMYK\'nin dünya genelindeki mülteci çocukların eğitimine yönelik yeni raporu açıklandı.
Raporda, dünyadaki mülteci nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkat çekilerek BM kuruluşları ve devletlerin tüm çabalarına rağmen okula gidemeyen mülteci çocukların sayısının hızla arttığı vurgulandı.
2017 sonu itibarıyla 19,9 milyonu BMMYK\'nin salahiyeti altında olmak üzere dünya genelinde 25,4 milyon mültecinin olduğu aktarılan raporda, bunların yüzde 52\'sini çocukların oluşturduğu, çocukların da 7,4 milyonunun okul çağında olduğu belirtildi. 2016\'da 3,5 milyondan fazla mülteci çocuğun okula gitme imkanı bulamadığı anımsatılan raporda, 2017\'de bu sayının yarım milyon artışla 4 milyona çıktığı ifade edildi.
Rapora göre, küresel ölçekte çocukların yüzde 92\'si ilkokula kayıt yaptırabilirken, mülteci çocuklarda ise bu oran yüzde 61 olarak gerçekleşti. Mülteci çocukların ortaokula gitme oranı daha da düşük gerçekleşirken, yüksek öğrenim yapabilen mülteci çocukların oranı ise sadece yüzde 1\'de kaldı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğitim çocukların iyileştirilmesine yardımcı olan bir yoldur fakat ülkelerini yeniden inşa etmelerinin de anahtarıdır. Eğitim olmadan bu çocukların ve toplumların geleceği geri dönülemez bir şekilde zarar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Okulların aylar hatta yıllar içinde mülteci çocukların normale döndüğü ilk yer olduğunun altını çizen Grandi, "Mevcut modellere bakıldığında, acil bir yatırım yapılmadıkça yüz binlerce çocuk bu rahatsız edici istatistiğin içinde kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da
Yunanistan'da "göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu
Rusya’da Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Askeri Tatbikat
Rusya’da Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Askeri Tatbikat
Etiyopya'daki Etnik Çatışmalarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Etiyopya'daki Etnik Çatışmalarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Bm'den Uluslararası Topluma Nikaragua Çağrısı
Bm'den Uluslararası Topluma Nikaragua Çağrısı
Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 2 bin 975'e yükseldi
Karayip Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 2 bin 975'e yükseldi
“Sigara ve Alkol Kullananların Kalp Atardamarlarında 17 Yaşından Önce Sertleşme ve Daralma Belirtileri Baş Gösterdi”
“Sigara ve Alkol Kullananların Kalp Atardamarlarında 17 Yaşından Önce Sertleşme ve Daralma Belirtileri Baş Gösterdi”
Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Rusya tarihinin en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi
Maria Kasırgası'nda ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e yükseldi
İskandinav ülkelerinde neo-Nazi alarmı
İskandinav ülkelerinde neo-Nazi alarmı
PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı
PYD, ABD'ye 'Suriye'den çıkmayın' çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim