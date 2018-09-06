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Dünyada 150 Milyon Öğrenci Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

Ankara, 6 Eylül 18 (.): Dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 150 milyon öğrencinin okul arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kaldığı bildirildi.

Dünyada 150 Milyon Öğrenci Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

Ankara, 6 Eylül 18 (.): Dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 150 milyon öğrencinin okul arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kaldığı bildirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 19:01
Dünyada 150 Milyon Öğrenci Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor
Ankara, 6 Eylül 18 (.): Dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 150 milyon öğrencinin okul arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kaldığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan rapor, küresel olarak 13-15 yaş arasındaki öğrencilerin yarısının, okul içinde ve çevresinde akranlarından fiziksel şiddet ya da çeşitli zorbalıklar gördüğünü ortaya koydu.
Dünya genelinde 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısına tekabül eden 150 milyon gencinin, yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığının belirtildiği raporda, aynı yaş aralığındaki öğrencilerden üçte birinden fazlasının okullarda dayak veya aşağılayıcı cezalar gibi zorbalıklara maruz kaldığına dikkat çekildi.
122 ülkeden elde edilen verilere dayanarak hazırlanan raporda,13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yaklaşık üçte birinin fiziksel kavgalara karıştığı belirtildi.
Rapora göre, dünyada okul çağındaki 6-12 yaş arasındaki yaklaşık 720 milyon çocuk, okullardaki fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşıyor.
Öte yandan, endüstrileşmiş 39 ülkedeki 10 öğrenciden 3\'üne tekabül eden yaklaşık 17 milyon genç ergen, diğerlerine okulda zorbalık yaptığını itiraf etti.
Kızlar ve erkekler aynı derecede zorbalık riski taşıyor olsa da kız çocuklarının zorbalığın psikolojik biçimlerinden mağdur olma olasılığının daha yüksek, erkeklerin ise daha fazla fiziksel şiddet ve tehdit riski altında olduğuna işaret edildi.
Raporda, okullardaki kesici alet ve silahların kullanıldığı saldırıların can almaya devam ettiği belirtildi.
2017\'de okullarda kayda alınan ve doğrulanan saldırı sayısının Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde 396, Suriye\'de 67, Güney Sudan\'da 26, Yemen\'de 20 olduğu bildirildi. 
Rapora göre, son birkaç ay içinde okulda en az bir kere zorbalığa maruz kaldığını belirten 13-15 yaş arası ergen oranı, ABD\'de yüzde 26, Kanada\'da yüzde 34, Rusya\'da yüzde 39, Peru\'da yüzde 47, Afganistan\'da yüzde 44, Kenya\'da yüzde 57, Zambia\'da yüzde 65, Mısır\'da yüzde 70, Litvanya\'da yüzde 52, İtalya\'da yüzde 12, İsveç\'te yüzde 11 olarak kaydedildi.
(AA/GÜL)

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