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Dünyada Yılın İlk 10 Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1880'den beri tutulan hava sıcaklığı kayıtlarına göre, bu yılın ocak-ekim döneminin en sıcak ilk 10 ay olduğunu duyurdu. Örgüt, ayrıca bu yılki ekim ayının ölçülen en sıcak ekim ayı olduğunu açıkladı.

Dünyada Yılın İlk 10 Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1880'den beri tutulan hava sıcaklığı kayıtlarına göre, bu yılın ocak-ekim döneminin en sıcak ilk 10 ay olduğunu duyurdu. Örgüt, ayrıca bu yılki ekim ayının ölçülen en sıcak ekim ayı olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2014 Cuma 16:34
Dünyada Yılın İlk 10 Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
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Dünyada Yılın İlk 10 Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1880'den beri tutulan hava sıcaklığı kayıtlarına göre, bu yılın ocak-ekim döneminin en sıcak ilk 10 ay olduğunu duyurdu. Örgüt, ayrıca bu yılki ekim ayının ölçülen en sıcak ekim ayı olduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan WMO yetkilisi Claire Nullis, "2014 yılının ekim ayı 1880'den beri en sıcak ekim ayıydı" dedi.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerini paylaşan Nullis, Ocak-Ekim 2014 döneminin küresel ortalama yeryüzü ve okyanus yüzeyindeki hava sıcaklığı bakımından 1880'den beri ölçülen "en sıcak ilk 10 aylık dönem" olduğunu bildirdi.





Nullis, geçen 10 aylık dönemde yeryüzü ve okyanus yüzeyi sıcaklığının 20'nci yüzyılın ilk 10 aylık sıcaklık ortalamasından 0,68 derece yüksek ölçüldüğünü söyledi. Ekim ayı ise 20'nci yüzyıl ortalamasından 0,74 derece yüksek ölçüldü.

Ekim dahil son üç ayın peş peşe en sıcak üç ay olduğunu ifade eden Nullis, son altı ay boyunca beş ayın ise en yüksek sıcaklık değerlerine ulaştığını kaydetti.


38 YILIN EN SOĞUĞU
Dünya genelinde ocak-ekim dönemi en sıcak ilk 10 ay olarak kayıtlara geçerken, karakış kasım ayıyla birlikte kuzey yarımkürede yüzünü göstermeye başladı. ABD'de önceki gün yapılan açıklamada, 10'dan fazla kişinin ölümüne neden olan aşırı soğukların, ülkede son 38 yılın en soğuk kasım ayının yaşanmasına neden olduğunu duyurmuştu. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 16:35
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Dünyada Yılın İlk 10 Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı
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