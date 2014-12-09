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Dünyada Yaklaşık 584 Bin Kişi Geçen Yıl Sıtmadan Öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl dünyada 584 bin can alan sıtmaya, 97 ülkede halen yaklaşık 3,2 milyar insanın yakalanma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Dünyada Yaklaşık 584 Bin Kişi Geçen Yıl Sıtmadan Öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl dünyada 584 bin can alan sıtmaya, 97 ülkede halen yaklaşık 3,2 milyar insanın yakalanma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

09 Aralık 2014 Salı 07:46
Dünyada Yaklaşık 584 Bin Kişi Geçen Yıl Sıtmadan Öldü
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 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl dünyada 584 bin can alan sıtmaya, 97 ülkede halen yaklaşık 3,2 milyar insanın yakalanma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

DSÖ, 2013 yılına ait sıtma raporunu açıkladı. Raporda, dünyada yaklaşık 584 bin kişinin, geçen yıl sıtma yüzünden öldüğü, bunların yüzde 90'ının Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

"Geçen yıl 5 yaş altı 453 bin çocuk sıtmadan öldü ve bunların 437 bini Afrikalı" ifadesine yer verilen raporda, 1,2 milyarı yüksek riskte olmak üzere 97 ülkede yaklaşık 3,2 milyar insanın sıtmaya yakalanma riski taşıdığı bildirildi.

Raporda, dünya genelinde 2000-2013 yıllarında sıtmadan ölenlerin sayısının tahmini olarak yüzde 47 düştüğüne işaret edildi. 13 yılda görülen gerileme, aynı eğilimi gösterirse 2015'te dünyada sıtmadan ölüm oranının yüzde 55 düşeceği kaydedildi.

Ebola salgınının sıtmayla mücadele sürecine zarar verdiği de yer alan raporda, sıtma tedavisinin, özellikle Ebola virüsünün etkilediği Batı Afrika'daki Sierra Leone, Gine ve Liberya'da sağlık merkezlerinin kapalı olmasından dolayı uygun şekilde yapılamadığı belirtildi.

Türkiye'de geçen yıl 285 sıtma vakası bulunduğu ve 3 kişinin öldüğü bilgisi de verildi.

Sıtma, insanlara parazit taşıyan sivrisineğin ısırmasıyla bulaşan ve zamanında tedavi edilmezse öldürücü sonuçlara yol açabilen, ateş ve titremeye de neden olan bir hastalık.

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