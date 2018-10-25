Dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ında mikroplastik var

Bilim insanları, dünyada tüketilen sofra tuzlarının yüzde 90'ının mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Altı kıtadan 16 farklı ülkede üretilen 39 farklı marka deniz, kaya ve göl tuzunu inceleyen araştırmacılar, bu markalardan 36'sında mikroplastik parçacıklarına rastladı.

Mikroplastiğin deniz tuzunda olduğu yıllardır biliniyordu. Ancak ne kadarının sofralarımıza girdiği muallaktaydı.

Çevre kuruluşu Greenpeace'in Doğu Asya bölümü ile Güney Koreli araştırmacılar, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya'da 21 ülkeden tuz örnekleri aldılar.

Araştırma sonuçları, mikroplastik miktarının sofra tuzu markaları arasında büyük çeşitlilik gösterdiğine işaret etti. Endonezya ise, en çok mikroplastik içeren sofra tuzu satılan ülke oldu.

Ancak bilim insanlarına göre riskli bölgelerin dışındaki yerlerde sofra tuzları daha masum değil.

ABD'deki New York Devlet Üniversitesi'nden Profesör Sherri Mason, "Bu araştırma mikroplastiklerin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. " ifadesini kullandı.

