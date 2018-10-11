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Dünyada Ruh Sağlığı Hastalıkları Artıyor

Dünyada Ruh Sağlığı Hastalıkları Artıyor

11 Ekim 2018 Perşembe 06:42
Dünyada Ruh Sağlığı Hastalıkları Artıyor

UZMANLAR TARAFINDAN YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA DÜNYANIN HER ÜLKESİNDE RUH SAĞLIĞI BOZUKLUKLARINDA ARTIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ 
 

RAPORUN BAŞYAZARI HARWARD TIP OKULUNDAN PROFESÖR VİKRAM PATEL:  "DURUM AŞIRI DERECEDE VAHİM AMA HİÇBİR ÜLKE BU KONUDA YETERİNCE YATIRIM YAPMIYOR. İNSANLARDA RUH SAĞLIĞI KADAR BAŞKA HİÇBİR SAĞLIK DURUMU İHMAL EDİLMEDİ"

Yapılan bir araştırmada dünyanın her ülkesinde ruh sağlığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küresel ekonomiye maliyetinin 16 trilyon doları bulabileceği açıklandı.

Psikiyatri, halk sağlığı ve nörobilim alanında 28 küresel uzman ile hastalar ve savunucu grupları tarafından hazırlanan Lancet Komisyonu raporunda, ruh sağlığı konusunda dünya çapında büyüyen krizin insanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceği vurgulandı.

Raporun başyazarı Harward Tıp Okulundan Profesör Vikram Patel, maliyetlerin bir kısmının doğrudan sağlık hizmetleri, ilaç ve terapilerinden oluşacağını belirterek, çoğunun ise üretkenlik kaybı, sosyal refah, eğitim ile yasa ve düzene harcama gibi dolaylı yollardan olacağını kaydetti.

Patel, son 25 yılda ruh sağlığı rahatsızlıklarının toplumların gittikçe yaşlanması nedeniyle "çarpıcı şekilde" arttığına işaret ederek, "Durum, aşırı derecede vahim ama hiçbir ülke bu konuda yeterince yatırım yapmıyor. İnsanlarda ruh sağlığı kadar başka hiçbir sağlık durumu ihmal edilmedi." diye konuştu. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tahminlerde, dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın depresyon, 50 milyon insanın bunama yaşadığı, 23 milyon insanın şizofren ve 60 milyonun da bipolar bozukluğu rahatsızlığından etkilendiği kaydedildi. 

Lancet raporunun bu hafta Londra’da ilk defa bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek olan ruh sağlığı zirvesi öncesi yayınlanması dikkati çekti. 
 

Son Güncelleme: 11.10.2018 09:59
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