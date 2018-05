Dünyada her yıl 5 milyon 400 bin kişiyi yılan ısırıyor.

BBC'deki habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 5,4 milyon kişinin yılanlar tarafından ısırıldığını açıkladı.

Dünya genelinde meydana gelen yılan ısırması vakalarında her yıl 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, 400 bin kişinin de sakat kaldığı kaydedildi.



Verilere göre, ölümle sonuçlanan vakaların yarısı Hindistan'da gerçekleşiyor.Ölüm oranlarının Hindistan'da fazla olmasının sebebi ise acil müdahalede ve genel sağlık hizmetlerinde yaşanan eksiklik olarak gösteriliyor.