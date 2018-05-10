Dünyada en nadir bulunan otomobiller

Otomobil severlerin en çok istediği şeylerden biridir, sahibi olduğu aracın nadir bulunması. Bu sayede diğer kullanıcılardan kolayca ayrılabilirler... Çoğu kişiye 'delilik' gelse de gönülden bu işi sevenler için baştada belirttiğim gibi çok önemlidir. Bu mantıktan yola çıkarak sizlere dünyada en nadir bulunan otomobillerden bir derleme yaptık!